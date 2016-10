Gemeinsam für mehr Chancengleichheit in den Medien: MEDIA WOMEN CONNECT auf den Medientagen München

Acht Frauennetzwerke aus der Medienszene veranstalten zum zweiten Mal in Folge den Aktionstag MEDIA WOMEN CONNECT auf den Medientagen München. Der Aktionstag, der am Mittwoch, den 26.10.2016 von 9.30 Uhr bis 14 Uhr stattfindet, entstand in Zusammenarbeit mit den Medientagen München, die für die zweite MEDIA WOMEN CONNECT erneut ihre Aktionsfläche auf der Messe zur Verfügung stellen. Im Mittelpunkt des Veranstaltungstages, der von den Frauennetzwerken ehrenamtlich konzipiert und auf die Beine gestellt wird, steht die Forderung nach Chancengleichheit in in den Medien. Zu den acht Frauennetzwerken zählen: Fachgruppe Chancengleichheit-BJFrau vom Bayerischen Journalistenverband, Business Professional Women in München, Digital Media Women, Journalistinnenbund, Pro Quote, ProQuote Regie, webgrrls und Women in Film and Television (WIFT).



Highlight der diesjährigen Media Women Connect ist die Keynote von Ingrid Brodnig zu „Empathie statt Wut. Wie wir künftig online kommunizieren wollen“ und die anschließende Diskussion mit dem Publikum. Im Anschluss daran stellen die beteiligten Mediennetzwerke ihr Programm vor, u.a. mit den Themen „Equal Pay Day“, „Die Digitale Transformation beginnt im Kopf“ und dem „Global Media Monitoring Project“.



Das finale Programm der Media Women Connect 2016:



9.30 - 10.30

Netzwerkfrühstück „Vitaminanstoß“ - sponsored by SKY



10.15 - 10.30

Elke Walthelm (EVP Content, Sky Deutschland) im Gespräch mit Anke Eberhardt (Redaktionsleiterin Plan W, SZ)



10.45 - 11.30

Impulsvortrag Ingrid Brodnig

„Empathie statt Wut. Wie wir künftig online kommunizieren wollen“



Diskussion mit der Autorin und dem Publikum: Was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können.



11:30 - 11:50

ProQuote Regie:

Interview zum Film „Marie Curie“ (Prädikat: besonders wertvoll) – Imogen Kimmel spricht mit der Regisseurin Marie Noëlle



11:50 - 12:10

BPW (Business and Professional Women – Germany Club München e.V.):

Der Equal Pay Day, eine Initiative mit Außenwirkung der BPW – vorgestellt von Rechtsanwältin Astrid Bendiks



12:10 - 12:30

DMW (Digital Media Women – Quartier München):

Die Digitale Transformation beginnt im Kopf: Warum sich jede Einzelne zum Wandel positionieren sollte. Impulsvortrag und Publikumsdiskussion mit Kommunikationsberaterin Beate Mader



12:30 - 12:50

JB (Journalistinnenbund)

Das „Global Media Monitoring Project“ beobachtet weltweit, wie gut Frauen in den Medien repräsentiert sind. In Deutschland über nimmt diese Aufgabe der JB – vorgestellt von PR-Beraterin und -Texterin Dr. Dorothee Beck



12:50 - 13:10

Pro Quote

2017 möchte sich Pro Quote auflösen, denn bis dahin soll sie da sein, die 30 Prozent Frauenquote auf allen Führungsebenen in allen Medien. Ob es dabei bleibt, verrät BR-Teamleiterin Kathrin Buchner



13:10 - 13:30

BJFrau (Fachgruppe Chancengleichheit des Bayerischen Journalisten-Verbands) Wie steht es um die Chancengleichheit von Journalistinnen? Podiums- und Publikumsdiskussion mit BJV-Vorstandsmitglied Dr. Hilde Stadler



13:30 - 13:50

WIFT (Women in Film and Television; Germany) Sicher auftreten, Präsenz ausstrahlen: Workshop für das Publikum mit Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Maria Bachmann



13:50 - 14:10

Webgrrls

Überraschungsshow mit Kommunikationsberaterin Cornelia Hauser und Gehalts-Coachin Claudia Kimich



Schlussworte Sissi Pitzer



Tagesmoderation:

Sissi Pitzer, Medienjournalistin



Sponsoren und Medienpartner von MEDIA WOMEN CONNECT bei den MEDIENTAGEN: Allegra, Aqua Monaco, Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Discovery Deutschland, Dverse Media, Missy Magazine, Plan W SZ, She Works, Sky Deutschland, Wired und WoMen Power Congress.



Kooperationspartner der MEDIA WOMEN CONNECT 2016:

PlanW – Frauen gestalten Wirtschaft (SZ)



Offizieller Hashtag: #mediawomen16 #mtm16

Twitter: @mediawomen16

Facebook: www.facebook.com/media.women.connect/



Eine separate Anmeldung für den Vitamin-Anstoß um 9:30 Uhr ist erforderlich.

Informationen über die Homepage der Veranstalter: proquote-regie.de, pro-quote.de, bpw-muenchen.de, wiftg.de, journalistinnen.de, bjv.de/fachgruppen, webgrrls-bayern.de, digitalmediawomen.de

