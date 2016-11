InterWhisky 2016: Gesellschaftshaus Palmengarten

Nachdem die Location im vergangenen Jahr so ein Erfolg war, findet die InterWhisky 2016 auch dieses Jahr wieder im Gesellschaftshaus Palmengarten statt. Die Räumlichkeiten bieten den Besuchern ein exklusives Ambiente und verschiedene Erlebniswelten in einem einzigen Gebäudekomplex. Einerseits sehr zentral und verkehrsgünstig, andererseits frei zugänglich am Rande des Palmengartens gelegen, vereint das Gesellschaftshaus auf 2.200 m² in perfekter Kombination Tradition und Moderne.



Deutschlands älteste Whiskymesse, die in diesem Jahr vom 25.-27. November 2016 stattfindet, ist mittlerweile für rund 8.000 Besucher ein fester Bestandteil im Terminkalender. Auch in diesem Jahr dürfen sich whiskybegeisterte Kenner und Genießer wieder auf eine große Auswahl internationaler Aussteller und Marken freuen. Die namhaftesten Größen der Whisk(e)ybranche, aber auch immer mehr kleinere, unabhängige Destillerien aus dem In- und Ausland kommen nach Frankfurt zum alljährlichen Familientreff.



Das Rahmenprogramm ist so abgestimmt, dass „Whisk(e)y-Einsteiger“ und „-Profis“ gleichermaßen Wissenswertes über das „Wasser des Lebens“ erfahren können. Besucher können Whisk(e)ys aus Schottland, Irland, Kanada, Japan, Belgien, Deutschland, der Schweiz und den USA verkosten. In kostenlosen Whisky-Seminaren („Whisky Forum“) sowie weiterführenden „Master Classes“ haben sie die Möglichkeit, noch tiefer in die Welt des Whiskys einzutauchen. Abgerundet wird das Programm durch schottisches und irisches Food mit passender musikalischer Unterhaltung. Anlässlich des Branchenevents wird auch der neue „Whisky Guide Deutschland 2017“ vorgestellt und die begehrten „Germany’s Best Whisky Awards“ verliehen werden. Ein besonderes Highlight der Messe ist das „Whisky Talk & Dinner“, welches Whiskybegeisterte zu einem exklusiven Vier-Gänge-Menü einlädt. Dazu werden diverse „Whisky-Raritäten“ verkostet und von internationalen Top-Referenten (Destillerie-Manager, Masterblender, etc.) kenntnisreich vorgestellt. Zu den traditionellen InterWhisky Talk&Dinner reiht sich dieses Jahr neu der Talk&Lunch am Sonntag ein. Die Talk&Dinner und der Talk&Lunch finden im Feinschmecker-Restaurant „Lafleur“ statt.



Das maritim Hotel**** Frankfurt ist diesjähriger Hotelpartner der InterWhisky. Besucher können Einzel- und Doppelzimmer zum InterWhisky-Spezialpreis bis zum 11.11.2016 (Code: „InterWhisky“) buchen.



Die Idee zur InterWhisky hatte Christian H. Rosenberg, Geschäftsführer der Medienbotschaft Verlag & Events GmbH und Herausgeber des Magazins „Der Whisky-Botschafter“. Nun schon zum 18. Mal stattfindend, hat sich die InterWhisky vom kleinen Fachbesucher-Event in den ersten Jahren zu einer großen internationalen Veranstaltung entwickelt. Auch in diesem Jahr übernimmt der Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e.V. (BSI) die Schirmherrschaft über die InterWhisky.



Veranstaltungsort



Gesellschaftshaus Palmengarten



Palmengartenstraße 11



60325 Frankfurt am Main



Öffnungszeiten



Freitag, 25. November 2016: 14-21 Uhr



Samstag, 26. November 2016: 12-21 Uhr



Sonntag, 27. November 2016: 12-19 Uhr



Eintritt



€ 17.- inkl. Messe-Guide und Nosing-Glas



Weitere Informationen:www.interwhisky.com





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren