InterWhisky 2016: Eine "Reise" nach Japan

Die InterWhisky, Deutschlands älteste Whiskymesse, die in diesem Jahr vom 25.-27. November 2016 erneut im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt am Main stattfindet, ist mittlerweile für rund 8.000 Besucher ein fester Bestandteil im Terminkalender. Auch in diesem Jahr dürfen sich whiskybegeisterte Kenner und Genießer auf eine große Auswahl internationaler Aussteller und Marken freuen. Die namhaftesten Größen der Whisk(e)ybranche, aber auch immer mehr kleinere, unabhängige Destillerien aus dem In- und Ausland kommen nach Frankfurt zum alljährlichen Familientreff.



Ein Highlight des umfangreichen Rahmenprogramms ist das „Whisky Talk & Dinner“, das am 26. November 2016 ab 20 Uhr im 2-Sterne Gourmet-Restaurant Lafleur im Gesellschaftshaus Palmengarten stattfindet. Es steht unter dem Motto „The world of Japanese Whisky & Food“. Der vom neuen Gault & Millau 2017 gerade erst als „Koch des Jahres“ ausgezeichnete Andreas Krolik zeichnet dabei für das 4-Gänge-Menü des Abends verantwortlich, das besondere kulinarische Genüsse verspricht und von ausgewählten japanischen Whiskys begleitet wird.



Für diesen besonderen Abend sind noch einige wenige Plätze verfügbar. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt noch Ihre Eintrittskarte! Bestellungen unter https://ticketshop.interwhisky.com.



Weitere Informationen zur InterWhisky finden Sie unter www.interwhisky.com.

Medienbotschaft Verlag & Events GmbH

Die Medienbotschaft Verlag & Events GmbH mit Sitz im schweizerischen Tägerwilen am Bodensee beschäftigt sich mit allem rund um den Genuss von Getränken. Im Verlagsbereich sind die Magazine DRINKS - Magazin für Barkeeper & Gäste, Der Whisky-Botschafter, Whisky Time - Das Magazin für Geniesser, der Poppe & Neumann "Hotel- und Städteguide Deutschland" sowie weitere Spezial-Ausgaben angegliedert.



Das Unternehmen ist persönlich geprägt durch den geschäftsführenden Gesellschafter Christian H. Rosenberg, der viele Jahre lang in verschiedenen führenden Positionen in der Top-Gastronomie und internationalen Hotellerie zu Hause war.



