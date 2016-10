London calling! Zum Deutsch-Britischen Koproduktionstreffen an der Themse

Guess who's coming to Britain...?! Auf Initiative von Medienboard, FFA und British Film Institute (BFI) trafen sich am Montag zum 2. Mal deutsche und britische Filmproduzenten zu einem Koproduktions-Workshop. Im Rahmen des London Film Festival diskutierten deutsche Branchenexperten wie Conny Hammelmann vom DFFF, Schauspielagentin Mechthild Holter (PLAYERS), Philipp Klausing (Freelance Lineproducer "Homeland") oder Benjamin Herrmann (Majestic Filmproduktion) mit ihren britischen Pendants über Produktionslandschaften, Förderinstrumente und Publikumsgeschmäcker, um neuen Schwung in das gemeinsame Filmemachen zu bringen.



Rund 30 Produzenten beider Filmstandorte tauschten sich beim Round Table über die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus: von britischer Seite waren u.a. "Amy"-Produzent George Pank und Camille Gatin von Golden Arrow Pictures ("Endeavour") mit bei der Veranstaltung dabei; aus Deutschland nahmen u.a. "Tschick"-Produzent Marco Mehlitz von Lago Film, Marc Schmidheiny von DCM Productions ("Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs"), Christoph Müller von der Mythos Film Produktion ("Er ist wieder da"), sowie Michael Polle von X Filme Creative Pool, der zur Zeit das Serienprojekt "Babylon Berlin" in Berlin und Brandenburg produziert, an der Gesprächsrunde teil.



Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus & Isabel Davis, Head of International BFI: "Last year’s 'meet up' in Berlin was the first time in many years that such an auspicious gathering of UK and German film professionals have met, sat down and discussed the state of filmmaking together. We know that several partnerships were formed or crystallised at that event, with many more taking shape. We are very glad this time to welcome producers from across Germany and the UK, and other professionals, to finish all those conversations we didn’t have time for last December."



Das Video zur Veranstaltung finden Sie unter diesem Link. Weitere Fotos gibt es in unserer Facebook-Galerie.

