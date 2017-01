Media Markt geht mit seinem neuesten Online-Portal Koch-mit.de an den Start

Hier dreht sich ab sofort alles um Essen, Fitness und Gesundheit: Auf seinem jüngsten Online-Portal Koch-mit.de präsentiert Media Markt die neuesten Foodtrends, Rezepte, Tricks und Wissenswertes zu gesunder Ernährung und stellt dazu auch das richtige technische Equipment vor. Außerdem finden die Leser jede Menge Tipps und Informationen, wie man seine persönliche Fitness und das gesundheitliche Wohlbefinden nachhaltig und bewusst steigern kann. Interaktive Formate motivieren die User und sorgen dafür, dass selbst Koch- und Sportmuffel zu Töpfen, Gemüse und Turnschuhen greifen und dabei Spaß haben. Damit verbindet Koch-mit.de die Themenbereiche Kochen, Gesundheit und Fitness auf einmalige Art und Weise. Abwechslung verspricht zudem die Live-Kochshow von Media Markt, die ab sofort auch auf Koch-mit.de übertragen wird. Gemeinsam mit prominenten Gästen lädt Spitzenkoch und ‚Rocking Chef‘ Ralf Jakumeit regelmäßig zum Mitkochen und Mitdiskutieren ein und zeigt, wie außergewöhnlich lecker gesunde, schnelle Küche sein kann. Abgerundet wird das redaktionelle Angebot von aktuellen Tests der neuesten und praktischsten Küchenhelfer.



Nach dem Launch der Online-Portale Smart-Wohnen.de sowie Gamez.de im vergangenen Jahr ist Koch-mit.de bereits das dritte digitale Ratgeber-Magazin von Media Markt. „Mit unseren beiden bisherigen Portalen haben wir erfolgreich bewiesen, dass unser Content-Konzept, das auf den Säulen Entertainment, Information, Beratung und Inspiration basiert, überzeugt“, erklärt Mirko Nägele, Geschäftsführer der Media Markt e-Business GmbH. Die Magazine sind nicht nur unterhaltsam gestaltet, sondern von unabhängigen Experten zugleich journalistisch gut aufbereitet. Ergänzt werden die redaktionellen Inhalte durch weiterführende zielgruppenspezifische Angebote wie beispielsweise der Gamez.de-Bühne auf der letzten Gamescom. „Das unterscheidet uns von anderen Angeboten am Markt. Das kommt bei den Zielgruppen gut an und schafft Relevanz“, so Mirko Nägele weiter. „Auch für Koch-mit.de verfolgen wir diesen Ansatz: Ein Portal, das Food-, Fitness- und Gesundheitsthemen vereint und durch interaktive Formate seine User dazu motiviert, sich aktiv einzubringen, ist neu am Markt.“ Entwickelt und realisiert wurde die neue Plattform von der Media Markt e-Business GmbH in Zusammenarbeit mit der Berliner webedia GmbH, Agentur für Content Publishing sowie der Hamburger Internet-Agentur For Sale Digital.



Koch mit – Der rundum gesunde Mix aus Food- und Fitnessthemen



Ob für Erlebnisorientierte, Ernährungs- und Fitnessbewusste oder begeisterte Hobbyköche – bei Koch-mit.de wird jeder fündig. Neben leckeren Rezepten, die jeweils auch passende technische Produktempfehlungen für die Zubereitung enthalten, finden User in den Rubriken „Essen & Trinken“ sowie „Fit & Gesund“ redaktionell aufbereitete Ratgeberartikel. Unter „Produkttests“, einer Kategorie, mit der sich das Portal deutlich von anderen Online-Angeboten in diesen Themenbereichen abhebt, stellen Experten zudem unterschiedliche Küchen-, Gesundheits- und Fitnessprodukte vor. Sie zeigen, was die Geräte tatsächlich können und für welchen Bedarf sie sich eignen. Besonders praktisch: Wer vom Produkttest überzeugt ist und das Gerät noch nicht besitzt, kann es direkt im Media Markt Onlineshop oder im Markt vor Ort kaufen. Das Herzstück der Plattform bildet die Kochshow mit ‚Rocking Chef‘ Ralf Jakumeit, der live aus der Media Markt Showküche zeigt, wie einfach, schnell und richtig lecker gesunde Küche sein kann. Interessierte User werden während der Show dabei auch live zugeschaltet und können Fragen stellen. Selbstverständlich kann man sich alle Folgen im Archiv noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt ansehen. Regelmäßig lädt Ralf Jakumeit zudem Prominente ein und gibt einen Einblick, was in den Kochtöpfen der VIPs so schmort und auf welche Ernährungstipps sie schwören. Gemäß dem Media Markt Motto „Hauptsache ihr habt Spaß“ bietet das neue Online-Portal Koch-mit.de also den rundum gesunden Mix aus Food- und Fitnessthemen für alle, die sich für einen gesunden Lifestyle interessieren.

Media-Saturn-Holding GmbH

Media Markt, Deutschlands und Europas Elektrofachhändler Nummer Eins, wurde 1979 gegründet und wird heute unter dem Dach der Media-Saturn-Holding GmbH als eigenständige Vertriebsmarke geführt. In Deutschland ist das Unternehmen derzeit mit 267 Märkten vertreten; Ende 2015 beschäftigte Media Markt hier mehr als 14.100 Mitarbeiter. Insgesamt findet man europaweit in 14 Ländern mehr als 800 Media Märkte mit rund 46.000 Mitarbeitern. Kennzeichnend für Media Markt sind die einzigartige Auswahl an Markenprodukten zu Tiefpreisen, kompetente Beratung, guter Service, ein unverwechselbarer Werbeauftritt und seine dezentrale Struktur. Jeder Geschäftsführer ist zugleich Mitgesellschafter seines Marktes und zeichnet damit für Sortiment, Preisgestaltung, Personal und Marketing verantwortlich. Im Zuge der Expansion erschließt Media Markt auch neue Vertriebskanäle, insbesondere über den Online-Handel. Im Rahmen dieser Multichannel-Strategie vereint Media Markt die Vorteile des stationären und des Online-Handels unter dem Dach einer vertrauten Marke.





