Studium ja, aber was und wo? Landesweiter Studieninfotag am 16. November 2016

Viele Schüler sind noch unschlüssig, wie es nach dem Abitur weiter gehen soll. Studieren ja, aber was und wo? Der beste Weg, um sich über sein persönliches Studienziel und die passende Hochschule klar zu werden, ist der Austausch mit anderen Studierenden sowie Teilnahme an Schnuppervorlesungen an den entsprechenden Hochschulen.Der landesweite Studieninformationstag, der seit mehr als 20 Jahren Mitte November stattfindet, unterstützt die Entscheidungsfindung der Jugendlichen. Am 16. November 2016 ist es wieder so weit. An diesem Tag öffnen die Universitäten, Hochschulen und Akademien Baden-Württembergs wieder ihre Türen, um Studieninteressierten einen Einblick in den Studienalltag zu gewähren. So auch die Akademie der media zusammen mit ihrer Designhochschule mAHS in Stuttgart.Medienbegeisterte Schülerinnen und Schüler können auf dem Stuttgarter Campus an verschiedenen Vorlesungen aus den Bereichen Grafik und Design, Animation und Games, Industriedesign sowie Cross Media, Musikproduktion und Medienmanagement/Kommunikation teilnehmen.Ebenfalls besteht die Möglichkeit, sich mit den Bachelor-Studenten und anderen Studieninteressierten auszutauschen sowie konkrete Fragen an Fachdozenten zu Studieninhalten und Zukunftsperspektiven zu stellen. Interessierte erhalten weitere Informationen oder können sich direkt anmelden unter www.media-gmbh.de/...