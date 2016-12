MEDIA BROADCAST überträgt Auftaktspringen der Vierschanzentournee live aus Oberstdorf für ZDF

Vier Schanzen, über 80 Athleten aus mehr als 20 Nationen, und Millionen Fans, die am TV-Gerät mitfiebern. Die 65. Auflage der internationalen Vierschanzentournee 2016/2017 gehört zu den Top-TV-Events des Wintersports und sorgt auch in dieser Saison für Spannung und Nervenkitzel vor dem heimischen TV-Schirm. Live und in bester HD-Qualität berichtet das ZDF von der Jagd der DSV-Adler nach Metern, Punkten und Pokalen. MEDIA BROADCAST, Deutschlands größter Full-Service-Provider der Rundfunk- und Medienbranche, unterstützt erneut das Zweite bei den Live-Sendungen, mit hochverfügbaren Übertragungsleistungen von der Schattenbergschanze in Oberstdorf. Das Auftaktspringen der Tournee findet vom 29.-30. Dezember 2016 statt.



Zur Realisation der Live-Übertragung stellt MEDIA BROADCAST eine Glasfaserleitung zwischen dem Austragungsort im bayerischen Oberstdorf und Mainz bereit. Diese verbindet die Regie vor Ort mit dem ZDF-Sendezentrum. Die Kapazität der Übertragungsleitung beträgt 64 Mbit/s für einen Videostream mit H.264 / MPEG4-codiertem Bild. Die geografische Distanz Oberstdorf-München-Mainz von rund 600 km wird dank Einsatz modernster Übertragungsverfahren bei geringster Latenz im Millisekundenbereich realisiert. Die Lösung kommt auch eine Woche später bei der Übertragung des FIS Weltcup-Skispringens der Damen durch das ZDF zum Einsatz.



Die Signalführung erfolgt in großen Teilen über das Broadcast NGN der MEDIA BROADCAST. Dieses vernetzt die Broadcast-Community in Deutschland und hat sich seit seiner Einführung zum technischen Rückgrat der TV-Produktion im Mediensektor entwickelt, mit garantierten Up- und Downloadraten bis zu 10 Gbit/s für die professionelle Medienübertragung.



Das Event Broadcasting der MEDIA BROADCAST steht seit Jahrzehnten für professionelle Bildübertragung bei höchster Signalverfügbarkeit, live und in HD-Qualität. Hierzu stehen professionelle Services wie Satellite News Gathering, Raumsegment oder auch Up- und Downlink-Services bereit. Die redundante Bildübertragung erfolgt flexibel in TV-Studios, Sendezentren, auf Großbildleinwände – deutschlandweit oder rund um den Globus. Als erfahrener Full-Service-Provider unterstützt MEDIA BROADCAST weltweite Mega-TV-Events wie die Fußball-Weltmeisterschaft, zudem die Industrie, den Health-Sektor oder innovative Kultur-Events. Call Solutions und kurzfristig verfügbare, temporäre Internet- und TK-Anschlüsse runden das Portfolio ab.

MEDIA BROADCAST GmbH

MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Im Kerngeschäft projektiert, errichtet und betreibt das Unternehmen national und weltweit multimediale Übertragungsplattformen für Fernsehen und Hörfunk, basierend auf modernen Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Der Fokus liegt dabei auf terrestrischen Sendernetzen. Hier ist das Unternehmen mit über 2.000 Sendern für UKW, DAB+ und DVB-T Marktführer in Deutschland. MEDIA BROADCAST betreut rund 750 nationale und internationale Kunden: öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten sowie private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das Unternehmen ist Teil der freenet Group, es hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.





