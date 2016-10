Raus aus dem digitalen Hamsterrad!

Am 3.11.2016 erscheint das neue Buch „Im digitalen Hamsterrad. Plädoyer für einen gesunden Umgang mit Smartphone & Co“ von Medienexperte Prof. Dr. Gerald Lembke im medhochzwei Verlag. Laut dem Autor darf das Digitale das Soziale nicht verdrängen – genau das ist aber bereits passiert!



Wir glauben, mit unserer digitalen Mobilität freier und autonomer geworden zu sein. Stattdessen schlittern wir unaufhörlich in eine Gesellschaft mit andauernden digitalen Ablenkungen und mobilem Entertainment. Das Analoge ist dem Virtuellen längst untergeordnet. Diese Entwicklungen bergen erkennbare Gefahren – für Wohlbefinden und Gesundheit. Gesunde Selbsterhaltung braucht sofort und ab jetzt einen verantwortlichen Umgang mit digitalen Geräten wie dem Smartphone – und die Entwicklung einer digitalen Resilienz (Widerstandsfähigkeit).



Das Buch zeigt Wege aus dem digitalen Hamsterrad und nimmt in 15 Episoden die auffälligsten Unsinnigkeiten der ausgerufenen „digitalen Revolution“ unterhaltsam aufs Korn. Handlungsempfehlungen unterstützen den Leser in einem verantwortungsvollen Umgang mit Smartphone & Co. - für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben - beruflich und privat.



Gerald Lembke ist Professor für Digitale Medien und Medienmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Als Projektmanager von digitalen Welten und einer der kritischsten Beobachter in Deutschland gestaltet er die digitale Welt seit mehr als 25 Jahren. Er zählt zu den digitalen Pionieren in Deutschland und ist „wichtige Anlaufstelle in allen Fragen der Digitalität“ (Wirtschaftswoche). Seine Bücher erlangten große Aufmerksamkeit (siehe unten). Er ist Vortragsredner zum Thema: Verantwortungsvoller Einsatz von Digital in Wirtschaftsunternehmen, Bildung und Familie. Im Oktober 2016 erscheint sein neues Buch „Im digitalen Hamsterrad. Ein Plädoyer für den gesunden Umgang mit Smartphone & Co.“ im medhochzwei Verlag.



Er steht für Interviews und Beiträge zur Verfügung.

