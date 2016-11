Es gibt schon reichlich Literatur zum Krankenhausmanagement. Doch wurden Changemanagement und Führen im Wandel bislang nicht unter den Gesichtspunkten von wirksamer Kommunikation und systemischen Interventionen betrachtet. Gerade im Gesundheitswesen, in dem häufig genug noch ausgeprägtes berufsgruppenspezifisches Denken präsent ist, bekommen die Aspekte berufsgruppenübergreifender Führungskonzepte und eines umfassenden Changemanagements eine immer größere Bedeutung. Prozesse werden heute ohne Rücksicht auf Berufsgruppen übergreifend neu definiert und einzelne Disziplinen in Zentren interdisziplinär restrukturiert. Macht‐ sowie Marktverhältnisse formen sich neu, denn erfolgreiche Krankenhäuser unterziehen sich einem Wandlungsprozess unabhängig von der Art des Trägers. Hierbei ist vernetztes Denken und Handeln in „lebenden Systemen“ wie dem Krankenhaus immer wichtiger, um Komplexität zu reduzieren und als Führungskraft Wirksamkeit zu bewahren oder zu verbessern.



In der Neuerscheinung „Changemanagement und Führung im Gesundheitswesen“ beschäftigen sich Pia und Stefan Drauschke sowie Michael Albrecht mit Führungsstrukturen und Changeprozessen im Krankenhaus. Aus ihrer Sicht führt die Problemlösung auf Augenhöhe im Team zu erhöhter Qualität und Leistung. Das Buch beschreibt auf der Basis praktisch erklärter Konzepte die Unterschiede zwischen dem Management von Prozessen und der Führung von Menschen in der Veränderung. Gleichzeitig zeigt es Handlungsmöglichkeiten für beides auf. Anhand von Praxisbeispielen erfolgreicher Veränderungsprozesse und wirksamer Führungsinterventionen werden Strategien und Methoden für den Leser nachvollziehbar dargestellt. Dabei legen die Autoren Wert darauf, mit einem gut erklärten Methodenmix die Motivations‐ und Wirkprinzipien aufzuzeigen und schließlich zusammenfassend sieben Thesen für erfolgreiche Veränderung mit episodenartigen Bezügen und Fallbeispielen aufzustellen. Dabei bleibt es nicht bei Theorien: Es werden plastische, lebendige und vorstellbare Handlungsideen für Ihren eigenen Change‐Prozess anschaulich vermittelt und am Ende des Buches in Form eines kreativen und anschaulichen „Change‐Posters“ zusammenfassend dargestellt.



Die Autoren sind GOLD-Preisträger beim „Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching 2016/17“ des BDVT e. V. und wurden für ein gelungenes systemisches Strategie- und Changeprojekt ausgezeichnet.



Die wertschätzende Begründung der Jury lautet:

....weil sie es geschafft haben, mit einem gut strukturierten und auf den Klienten zugeschnittenen Veränderungsprozess einen bedeutenden kulturellen Wandel und eine deutliche Ergebnisverbesserung zu bewirken.



Bibliografische Angaben:



Drauschke/Drauschke/Albrecht: Changemanagement und Führung im Gesundheitswesen. Führung von Menschen und Management von Prozessen in der Veränderung. 355 Seiten. Hardcover. 79,99 €. ISBN 978‐3‐86216‐136‐2.

