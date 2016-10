Einkaufspark Duckwitz mit Fachmarkt Star ausgezeichnet

Der Einkaufspark Duckwitz erhielt gestern die Auszeichnung „Fachmarkt Star 2016“ in der Kategorie „Refurbishment“. Der in diesem Jahr neu ins Leben gerufene Branchenpreis wurde im Rahmen des 8. Deutschen Fachmarktimmobilienkongresses in Düsseldorf verliehen. Die Auszeichnung nahmen Christian Mielke, Director Region Germany METRO PROPERTIES, und Christian Schröder, COO der MEC METRO-ECE Centermanagement, entgegen. „Wir freuen uns über den Fachmarkt Star 2016 und sehen ihn als Bestätigung weiterhin mutig neue Wege bei den Revitalisierungsprojekten einzuschlagen“, so Christian Mielke. „Wir haben es geschafft einen hervorragenden Mietermix mit einem ansprechenden Gastronomieangebot im Einkaufspark Duckwitz zu etablieren“, beschreibt Christian Schröder die Leistung der MEC.



Die Auszeichnung Fachmarkt Star 2016 wird in den Kategorien „Neubau“, „Refurbishment“ und „Sonderpreis“ verliehen und würdigt Unternehmen, die in einem gesättigten Einzelhandelsimmobilienmarkt neue Wege gehen. Ziel ist es mit der Auszeichnung gute bzw. innovative Konzepte zu prämieren, die nicht mehr ausschließlich die reine Funktionalität der Fachmärkte bzw. Fachmarktzentren im Blick haben.



Einkaufspark Duckwitz



Der Einkaufspark Duckwitz feierte in diesem Frühjahr nach über einem Jahr Umbauarbeiten seine Neueröffnung. 14,2 Mio. Euro investierte die METRO PROPERTIES in die Revitalisierung des früheren SB-Warenhausstandortes. Die Verkleinerung der Fläche von Real ermöglichte die Ansiedlung von insgesamt 30 Shops und Fachmärkten, darunter Saturn, dm-drogerie markt, Siemes Schuhcenter und Thalia auf einer Gesamtmietfläche von 19.000 m². Bei der Innenarchitektur haben sich die Architekten der METRO PROPERTIES von der Geschichte der Hansestadt Bremen inspirieren lassen und verbauten viele Elemente aus der Schifffahrt. Zudem legten die Projektentwickler großen Wert auf Nachhaltigkeit, sodass das Gebäude nun erhebliche Einsparungen beim Energieverbrauch nachweisen kann. Dafür gab es das BREEAM-Zertifikat mit der Note „Sehr gut“.



Hintergrundinformation zur METRO PROPERTIES



METRO PROPERTIES ist das Immobilienunternehmen der METRO AG Wholesale & Food Specialist Company, einem international führenden Großhandels- und Lebensmittelspezialisten mit mehr als 112.000 Mitarbeiter in 35 Ländern. METRO PROPERTIES verbindet umfassende Handelskompetenz, ausgeprägte Immobilien-expertise und Umsetzungsstärke. METRO PROPERTIES ist Partner für Investitionen sowie für die Entwicklung und Betreuung moderner Groß- und Einzelhandelsstandorte. Auf nationaler und internationaler Ebene verfolgt METRO PROPERTIES ein aktives und wertsteigerndes Immobilienmanagement. An den weltweiten Standorten werden Investoren, Mietpartner und Kunden kompetent betreut. Das Unternehmen ist neben dem Headquarter in Deutschland mit Standorten in Polen, Russland und der Türkei präsent. In weiteren Ländern ist die Gesellschaft mit Regional-Managements vertreten.

Über die MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG

Die MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG ist ein Joint-Venture Unternehmen der METRO GROUP und ECE. Die MEC ist zuständig für das integrierte Management inklusive kaufmännisches und technisches Property Management, lokales Centermanagement, Vermietung und Vermarktung von derzeit insgesamt 47 Fachmarktzentren in Deutschland. Das betreute Marktwertvolumen liegt bei 3 Mrd. Euro. In allen Centern erwirtschaften ca. 940 Mietpartner auf einer Mietfläche von gut 1,35 Mio. m² einen Jahresumsatz von 3 Mrd. Euro. Über 170 Mitarbeiter arbeiten für die MEC, deren Firmensitz Düsseldorf ist.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren