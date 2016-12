Es waren nicht nur die tausenden Fans, die diesem Abend entgegenfieberten, auch für die Künstlerin selbst sollte dieses Konzert etwas ganz Besonderes werden. Weil die anfangs geplanten Locations, zuerst der Wintergarten und dann der Friedrichstadtpalast in Berlin für den schier nie enden wollenden Fanansturm zu klein waren, musste das Konzert ins Tempodrom verlegt. Und dort spielte, tanzte und agierte die 24-jährige VANESSA MAI zweieinhalb Stunden lang, ihre umjubelte Show.

Für alle, die den Abend nicht miterleben konnten und alle, die den Abend vielleicht noch einmal erleben wollen, wurde die atemberaubende Show in voller Länge aufgezeichnet und erscheint am 06. Januar 2017 unter dem Titel „ Für Dich - Live aus Berlin“ (Sony Music Entertainment Germany/Ariola) als Doppel-Live-Audio-CD, DVD und Blu-Ray . Die Setlist beinhaltet sowohl einige Songs aus ihrer Wolkenfrei-Zeit, aktuelle Hits von ihren Erfolgs-Alben " Wachgeküsst" und "Für Dich" als auch einige Cover, sodass für jeden Fan das Richtige dabei ist. DVD und Blu-Ray werden als zusätzlichen Bonus noch zahlreiche Bildergalerien vom Konzertabend enthalten, um noch mal so richtig in Erinnerungen schwelgen zu können.

Vanessa Mai | Für Dich live aus Berlin | Trailer:



„Für Dich - Live aus Berlin“ erscheint am 06.01.2017 als Doppel-Live-Audio-CD, DVD und Blu-Ray bei Sony Music Entertainment Germany/Ariola.



Vanessa Mai – „Für Dich – Live aus Berlin" (VÖ 06.01.) Sporty-Spice-Schlager mit Vanessa Mai – das Sensations-Konzert auf CD, DVD und Blu-Ray



