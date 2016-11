Marco Mengoni - nach der Hitsingle mit Grace Capristo folgt nun das Album "Parole In Circolo" (VÖ 09.12.)

Marco Mengoni ist der erfolgreichste Künstler Italiens der vergangenen Jahre. Allein 2015 heimste er ganze 15 Platin-Auszeichnungen in seinem Heimatland ein und spielte im Frühjahr 2016 eine ausverkaufte Arena-Tour im ganzen Land. Dabei brachte er seine Tour auch zum ersten Mal in Länder wie Spanien oder Frankreich, wo er auch eine immense Schar an Fans vorweisen kann.



2016 ist dann nun das Jahr, in dem das Phänomen Marco Mengoni auch gänzlich in die restlichen Länder Europas transportiert werden soll. Im Dezember kommt der italienische Megastar auf eine ausgeprägte Tour nach Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Polen, Österreich, Schweiz und auch in Deutschland wird er zwei (bereits fast ausverkaufte) Daten spielen.



Passend zum Herbst und zu den Plänen der Eroberung Deutschlands veröffentlichte Marco Mengoni auch vor Kurzem die neue Single "Ricorderai l'Amore (Remember The Love)" in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen mit der bekannten deutschen Sängerin Grace (ehemals Mandy) Capristo, die bereits mit ihrer Band Monrose und als Solo-Künstlerin ("Grace", Album-Charts #8) Erfolge feiern konnte. Das Medien-Echo auf die Kollaboration war immens und der Song stieg schon am ersten Tag auf #42 in die deutschen iTunes-Charts und Top-100 der deutschen Single-Trend-Charts ein. Im Dezember werden die beiden Künstler auch gemeinsam auf der Bühne stehen.



Das neu für den deutschen Markt aufgelegte Album "Parole In Circolo (Special Edition)" erscheint dann auch pünktlich zu den Tour-Daten in Deutschland. Neben dem Duett mit Grace Capristo, enthält diese besondere Edition auch ein exklusives Duett mit der britischen Sängerin Paloma Faith. Auch dieses Duett namens "Ad Occhi Chiusi (Light In You)" ist der Beweis für die Vielseitigkeit des italienischen Megastars. Neben diesen beiden Duett-Highlights finden sich auch die bewiesenen Hit-Songs "Guerriero" (#1 Italien, 5x Platin), "Esseri Umani" und der Dance-Pop-Sommerhit "Io Ti Aspetto" (2x Platin) auf dem Album. Als Extra für die deutschen Fans findet sich außerdem der Song "L'Essenziale" auf dem Album. Durch den Titel ist Mengoni erstmals bekannt geworden in den deutschen Gefilden, da er mit dem Titel den 7. Platz beim Eurovision Song Contest 2013 belegte und die Top-70 der deutschen Single-Charts erreichte.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren