Helene Fischer "Weihnachten" - die schönsten deutsch- und englischsprachigen Weihnachtsklassiker

Ihre bisherige Erfolgsbilanz liest sich wie eine Aneinanderreihung absoluter Superlative: Sie hat allein in Deutschland mehr als 10 Millionen Tonträger verkauft, diverse Edelmetallauszeichnungen wie Gold und Platin sowie sogar einen Diamant-Award entgegen nehmen dürfen, und mit ihren spektakulären Konzerten ein Millionenpublikum begeistert. Mit Nummer 1-Alben wie "Farbenspiel" oder ihrem jüngsten Werk "Weihnachten" hat Helene Fischer das konservative Image des deutschen Schlagers gründlich entstaubt und somit das Genre für eine völlig neue, junge Hörerschicht salonfähig gemacht. Scheinbar mühelos stellt das Multitalent immer neue Rekorde auf. 2016 feiert die blonde Powerfrau ihr 10-jähriges Jubiläum und ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen aller Zeiten - Helene Fischer: ein Superstar von internationalem Format!



Auf dem im November 2015 veröffentlichten Nummer 1-Album "Weihnachten", werden von der Sängerin und dem renommierten Royal Philharmonic Orchestra die schönsten deutsch- und englischsprachigen Weihnachtsklassiker als stimmungsvoll arrangierte Versionen dargeboten und werden von international hochkarätigen Stargästen wie Plácido Domingo, Ricky Martin oder Xavier Naidoo begleitet. Für die Aufnahmen in den legendären Londoner Abbey Road Studios gelang es Produzent Alex Christensen, ein hochrangiges Ensemble der weltweit renommiertesten Musiker und Arrangeure zusammenzustellen.



Helene Fischer hat mit "Weihnachten" ein zweisprachiges Album von internationalem Format erschaffen, das sowohl in Deutschland, als auch in Österreich und der Schweiz mit Mehrfach-Platin ausgezeichnet wurde.



Nun haben sich Helene Fischer und das Royal Philharmonic Orchestra haben sich in den Abbey Road Studios in London erneut getroffen, um das Album mit 8 weiteren Weihnachtsklassikern zu vervollkommnen. Mit dieser ganz besonderen Song-Sammlung macht Helene Fischer sich selbst und ihrem Publikum nun ein weiteres Geschenk zum Weihnachtsfest.



"Weihnachten" ist ab dem 18. November als NEUE Deluxe-Edition im edlen Hardcoverbook zzgl. 8 neuer Songs erhältlich:



Kling Glöckchen, klingelingeling/ Aba heidschi bumbeidschi (mit Heintje)/ Schneeflöckchen, Weißröckchen/ Still, still, still/ All I want for Christmas is you/ Santa Baby/ Sleigh ride/ The first Noel.



VIDEO ZUM ALBUM "WEIHNACHTEN":

https://youtu.be/I0Cwc3QcHzY?list=PLVRcwLRCe0wWQ1eFxwkeVa8n1ql4n0eeI



FANBOX:

http://www.mcs-berlin.com/main/sites/default/files/2016/Helene%20Fischer_Weihnachten_2016_Fanbox_72RGB.jpg



BIOGRAFIE:

http://www.mcs-berlin.com/main/sites/default/files/2016/BIOGRAFIE%20HELENE%20FISCHER.docx



TRACKLIST:

http://www.mcs-berlin.com/main/sites/default/files/2016/TRACKLIST.docx



WEITERE INFOS:

http://www.helene-fischer.de/

https://www.facebook.com/pages/Helene-Fischer/116979245036021

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren