Das Comeback des Jahres: Helmut Lotti - "The Comeback Album" (VÖ 21.10.)

Helmut Lotti ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seit über 25 Jahren überwindet er als innovativer Musik-Botschafter erfolgreich sämtliche Genre- und Kulturgrenzen. 2016 feiert der internationale Superstar nach einer musikalischen Auszeit mit „The Comeback Album“ seine langerwartete Rückkehr.



Helmut Lotti s Karriere ist ein Reigen der Superlative: Mit „Helmut Lotti Goes Classic“ startete 1995 sein internationaler Durchbruch und er eroberte damit die Welt. Das Album erreichte auf Anhieb Gold Status und seither verkaufte er über 13 Millionen Tonträger, zu denen aufwendige TV-Specials in Südafrika, Sibirien und Mexiko produziert wurden und die insgesamt fünfzehn Gold-, sechs Platin- und drei Triple-Gold-Auszeichnungen erreichten. Der begehrte Belgier gewann u.a. eine Goldene Kamera und zwei ECHO-Awards , sang Duette mit Andrea Bocelli, Montserrat Caballé , Eros Ramazzotti, Placido Domingo, Sarah Brightman und Cliff Richard und verkaufte die Ränge im Brüsseler Vorst Nationaal, der Kölner Lanxess Arena, dem Wiener Konzerthaus, dem berühmten L’Olympia in Paris, der Avery Fisher Hall in New York und dem Lyric Theatre in Sydney aus. Man kann also getrost von einer lupenreinen Weltkarriere sprechen.



Auf „The Comeback Album“ sind neben eigenen Songs auch Coverversionen zu finden. Diese hat Helmut Lotti mit Bedacht und entlang eines roten Fadens ausgewählt: »Sie haben alle mit unterschiedlichen Formen von Glaube, Liebe und Hoffnung zu tun. Ich möchte mit der Musik den Menschen die Gelegenheit geben, sich in eine Welt zu versetzen, in der sie Kraft schöpfen können.« Die einfühlsame Einführung in das Thema ist die erste Single „Faith, Hope And Love“ – mit eigenen Texten von Lotti.



Aber auch die Coverversionen so unterschiedlicher Künstler wie Leonard Cohen , Adamo, Simon & Garfunkel und natürlich seinem Idol Elvis Presley passen perfekt zu Helmut Lottis Musikvorstellungen. Mit seiner 3½ Oktaven umfassenden Stimme und seinem außerordentlichen Talent, sich Genres und Stimmungen zu Eigen zu machen, schafft es der Crossover-Maestro Lotti, Uptempo-Tracks mit bodenständigem Soul und Gospel zu kreieren und anspruchsvolle Titel spielend um Jazz und Swing zu erweitern.



„The Comeback Album” wird am 21. Oktober 2016 als CD und Download veröffentlicht – bereits im September erschien die erste Single „Faith, Hope And Love“.



TRACKLIST:

01. Faith, Hope & Love (Musik: Will Tura/ Text: Helmut Lotti)

02. Sweet Love Of Mine (Musik basiert auf “Cavatina” von Stanley Myers, Text von Helmut Lotti)

03. Put A Little Love In Your Heart (Jackie DeShannon/ Annie Lennox & Al Green Duett)

04. The Impossible Dream (Andy Williams / Elvis / Frank Sinatra / Luther Vandross)

05. My Boy (Elvis)

06. Hallelujah (Leonard Cohen)

07. I‘ve Got Confidence (Elvis)

08. A Lonely Road (Helmut Lotti)

09. Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel)

10. Everybody Hurts (R.E.M.)

11. Higher And Higher (Jackie Wilson)

12. Inshaallah (Musik: Salvatore Adamo / Text: Helmut Lotti)

13. Make-Believe (Helmut Lotti)

14. You‘ll Never Walk Alone (Frank Sinatra / Judy Garland / Elvis / Andy Williams / Doris Day)

15. When A Child Is Born (Bonus Track)



[b]HELMUT LOTTI COMEBACK-TOURNEE 2017:

[/b]27.04.17 - Osnabrück Osnabrückhalle

28.04.17 - München Circus Krone

29.04.17 - A - Wien Stadthalle F

30.04.17 - CH - Zürich Kongresshalle

02.05.17 - Hamburg Laieszhalle

04.05.17 - Berlin Tempodrom

05.05.17 - Kiel Sparkassen Arena

06.05.17 - Magdeburg Stadthalle

07.05.17 - Chemnitz Stadthalle

11.05.17 - Heilbronn Harmonie

12.05.17 - Kempten Big Box

13.05.17 - Freiburg Konzerthaus

14.05.17 - Essen Philharmonie

18.05.17 - Trier Europahalle

19.05.17 - Bielefeld Stadthalle

20.05.17 - Stuttgart Beethovensaal

21.05.17 - Mannheim Rosengarten

24.05.17 - Hannover Theater am Aegi

25.05.17 - Braunschweig Stadthalle

26.05.17 - Cottbus Stadthalle

27.05.17 - Kassel Stadthalle



