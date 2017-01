Verkäufe von McLáren Automotive steigen in 2016 um fast 100%

McLaren Automotive, der britische Hersteller von Luxussportwagen und Supercars, kann ein neues Rekordjahr mit wachsenden Verkäufen verzeichnen, in dem sie ihr Verkaufsvolumen nahezu verdoppelt haben. Im Jahr 2016 wurden 3.286 Fahrzeuge verkauft, gegenüber 1.654 in 2015. Die Steigerung von 99,3 % in den Verkäufen folgt der Bekanntmachung des Unternehmens, dass 2015 das dritte profitable Jahr in Folge war und der Meilenstein des 10.000 produzierten Fahrzeugs erreicht wurde – dies alles zeichnet ein höchst erfolgreiches Rekordjahr für die Marke aus.



Mike Flewitt, Chief Executive Officer von McLaren Automotive, kommentiert: “2016 war ein denkwürdiges Jahr für McLaren Automotive. Wir haben geplant, dass es ein Jahr von beachtlichem Wachstum werden sollte. Dank des ersten kompletten Jahres der Produktion der Sports Series hat es aber unsere optimistischen Erwartungen noch bei weitem übertroffen und wir haben gute Entwicklungen in allen Regionen gesehen. Ebenfalls haben wir signifikante Investitionen in unsere Zukunft vorgenommen. Der Start einer zweiten Schicht im McLaren Production Center Anfang letzten Jahres gab uns die Möglichkeit, unser Volumen zukünftig zu erhöhen. Im März haben wir unseren Businessplan Track22 vorgestellt, unseren 6-Jahres-Plan, der die langfristig geplante Zukunft des Unternehmens unterstreicht und 15 neue Fahrzeugmodelle bzw. Derivate umfasst, die bis 2022 vorgestellt werden. Ich freue mich, der Welt das erste dieser 15 Modelle in Genf vorzustellen: Die zweite Generation der McLaren Super Series.“



Wachstum der Verkäufe in allen Regionen



Der beeindruckende Wachstum der Verkäufe von 1.654 Fahrzeugen 2015 auf 3.286 Fahrzeuge 2016, wird dem massiven Wachstum in allen Regionen verdankt und übertraf die eigenen Erwartungen des Unternehmens, das mit 3.000 verkauften Fahrzeugen rechnete.



Im ersten kompletten Jahr der Produktion brachte es die Sports Series auf 2.031 Auslieferungen, den größten Anteil machten die kürzlich eingeführten Modelle McLaren 570GT und 570S aus. Die Super Series setzte ihre Erfolgsgeschichte ebenfalls fort, größtenteils dank des McLaren 675LT Coupé und Spider Modells. Beide waren innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Die limitierte Produktion der Super Series Modelle, die noch besser auf den Fahrer abgestimmt sind und über eine höhere Leistung verfügen, startete Mitte 2015 und dauerte bis 2016 an. Insgesamt wurden im letzten Jahr 1.255 Super Series Modelle verkauft



Geografisch ist Nordamerika weiterhin der größte Markt von McLaren Automotive, mit Auslieferungen von 1.139 Fahrzeugen ergab sich hier ein Wachstum von 106% gegenüber 2015. In Europa wurden bis Ende des Jahres 996 Fahrzeuge verkauft, ein Wachstum von 153%, während der sich schnell entwickelnde Markt in China 228 Auslieferungen verzeichnete. Die Asien-Pazifik Region wuchs um 90%, während die neue Kombination von mittlerem Osten, Afrika und Zentral- und Südamerika ebenfalls um bemerkenswerte 69% wuchs. Darüber hinaus erweiterte sich auch die globale Präsenz des McLaren Händlernetzes rasch, neue Standorte wurden in Bristol (UK), Boston und Palm Beach (USA), Gold Coast (Australien) und Fukuoka in Japan eröffnet.



Track22 legt den Grundstein für den zukünftigen Erfolg



Auf dem Genfer Automobilsalon im März hat McLaren Automotive die Details des Track22 Business Plans enthüllt, der das Unternehmen bis ins Jahr 2022 begleiten wird. Mit gleichbleibenden Fokus darauf, die weltbesten Sport-und Supersportwagen zu bauen, bekräftigt der Businessplan das branchenführende Versprechen, 20-25 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung neuer Produkte zu investieren. Über den Zeitraum von sechs Jahren bedeutet dies ein Investment von rund £1 Milliarde und wird 15 neue Modelle bzw. Derivate hervorbringen. Von diesen neuen Modellen werden mindestens 50% über Hybridtechnologie verfügen. Der Businessplan umfasst ebenfalls einen vollelektrischen Antrieb für ein Concept Car, um den möglichen Einsatz in zukünftigen Modellen der Ultimate Series zu prüfen. 2016 begannen hier die Arbeiten an den ersten Entwicklungsstufen des Prototyps.



Produktentwicklungen in allen Modellreihen



Wie in jedem Jahr der erst kurzen Geschichte des Unternehmens, wurde auch im Jahr 2016 eine Reihe von neuen Modellen vorgestellt, hauptsächlich aus der Sports Series. Der Genfer Automobilsalon bot die Premiere des neuen McLaren 570GT – der bis heute detailreichste und luxuriöseste McLaren. Der vielfach ausgezeichnete 570GT trägt die DNA der Sports Series, legt den Fokus aber auf den Komfort von Fahrer und Beifahrer auf Langstreckenfahrten. Die Federung wurde für einen höheren Fahrkomfort angepasst, darüber hinaus verfügt er über eine indirektere Lenkübersetzung und eine Reduzierung des Dämpferabstimmung, um die Interpretation von McLaren von einer klassischen Grand Touring Formel umzusetzen.



In 2016 wurden ebenfalls Renn- und Trackvarianten der Sports Series Modelle vorgestellt. Der 570S GT4 kam schon am Beginn der Saison aus der Deckung und hat noch ein volles Jahr von Rennen in der Britischen GT Meisterschaft vor sich – als finale Stufe des Entwicklungsprogrammes. Das Jugendgespann der Fahrer Ciaran Haggerty und Sandy Mitchell kämpfte erfolgreich mit dem Entwicklungsmodell im Kundenteam Black Bull Ecurie Ecosse und sicherten sich zwei Pole Positions, sowie zwei Rennsiege auf ihrem Weg auf den dritten Platz der Meisterschaft. Die Auslieferungen der Kundenfahrzeuge starteten Ende 2016. Ab Anfang 2017 werden die Fahrzeuge in der wachsenden Zahl von GT4 Meisterschaften weltweit an den Start gehen. Der 570S Sprint feierte sein globales Debüt “on the hill” auf dem Goodwood Festival of Speed im Sommer. Entwickelt an der Seite des GT4 Models, ist der 570S Sprint das dritte Modell von McLaren, welches das “Sprint” Abzeichen trägt. Es bietet dem Fahrer ein ultimatives Erlebnis bei Track Days, ohne unter jegliche Einschränkungen durch Rennbestimmungen zu fallen.



Die Weiterentwicklungen der Super Series wurden geprägt von den Vorbereitungen auf die zweite Generation der Super Series, interner Codename P14, die am 4. Januar 2017 angekündigt wurde und auf dem Genfer Automobilsalon am 7. März 2017 enthüllt wird. Auch in der Ultimate Series hat McLaren Special Operations Details zu dem weltweit ersten “Hyper-GT” bekanntgegeben, welcher der am exklusivsten gefertigte und luxuriöseste McLaren Straßenwagen werden soll. Das Fahrzeug, das den Codenamen BP23 trägt, wird auf 106 Einheiten limitiert sein, von denen alle bereits vorbestellt sind. Die ersten Kundenauslieferungen werden im Frühjahr 2019 beginnen. Das Fahrzeug wird über einen Drei-Sitz-Aufbau verfügen, mit einer zentralen Fahrerposition - angelehnt an den ikonischen McLaren F1, von dem ebenfalls 106 Exemplare gebaut wurden. Darüber hinaus wird das Modell über einen Hybridantrieb verfügen, der aktuell leistungsstärkste McLaren sein und trotzdem mit einem Fokus auf längere Fahrten ausgelegt sein.



Investments und Highlights McLaren Production Center



2016 war ein Jahr des Übergangs für das McLaren Production Center in Woking– der einzige Standort, an dem die McLaren Sportwagen und Supercars produziert werden. Im Januar wurde die Einführung einer zweiten Schicht in der Produktion bekanntgegeben, um die weltweit große Nachfrage nach den Modellen der Sports Series Modelle zu bedienen. Insgesamt wurden damit 250 neue Arbeitsstellen in den Abteilungen Produktion, Qualität und Logistik in der ersten Hälfte 2016 geschaffen. Diese strategische Entwicklung erhöhte die Kapazitäten des Werks von 10 Fahrzeugen pro Tag auf rund 20 und erhöhte so die jährliche Produktion auf ca. 5.000 Fahrzeuge. Stand heute werden um die 90% der Fahrzeuge, die im McLaren Production Center gebaut werden, exportiert.



Im Juli 2016 feierte das Production Center das 5-jährige Jubiläum der Produktion von McLaren Automotive Fahrzeugen. Nach dem 14-monatigem Bau rollte am 5. Juli 2011 das erste Fahrzeug, ein McLaren 12C, aus dem neugebauten McLaren Production Center und die moderne Geschichte von McLaren begann. 2016 wurde mit der Produktion des 10.000. Fahrzeugs beendet. Der 570S in Ceramic Grey aus der McLaren Special Operations “Defined” Auswahl, verließ das Production Center am 15. Dezember, nach etwas mehr als genau fünf Jahren seit Start der Produktion. Es dauerte 42 Monate um die ersten 5.000 Fahrzeuge zu produzieren und nur 22 Monate für die nächsten 5.000 Exemplare – dies unterstreicht die unglaublich rasante Entwicklung des Unternehmens.

McLaren Automotive Ltd.

McLaren Automotive ist ein britischer Hersteller von Supersportwagen der Luxusklasse mit Hauptsitz im McLaren Technology Centre (MTC) in Woking, Surrey, England. In den vergangen 30 Jahren, war McLaren Pionier bei der Nutzung von Karbonfaser in der Fahrzeugherstellung und seit sie 1981 bei dem McLaren MP4/1 und 1993 McLaren F1 erstmalig ein Karbonfaserchassis bei Renn- und Straßenwagen verwendet haben, hat McLaren kein Fahrzeug mehr ohne Karbonfaserchassis gebaut.



Nach der globalen Gründung im Jahre 2010 führte McLaren Automotive zunächst die bahnbrechenden Modelle 12C und 12C Spider im Jahre 2011 und 2012 ein, 2013 folgte der limitierte McLaren P1TM. Ganz nach dem Plan jedes Jahr ein neues Modell zu präsentieren, wurde 2014 das 650S Coupé und der 650S Spider enthüllt, während 2015 zu einem Jahr nie dagewesenem Wachstums des Produktportfolios wurde, mit gleich fünf neuen Modellen. Das streng limitierte 675LT Coupé feierte seine Premiere auf dem Genfer Automobilsalon, neben dem ausschließlich für die Rennstrecke zugelassenem McLaren P1™ GTR, der mit 1.000PS, das stärkste Modell ist, das je von der Marke produziert wurde. Die lang erwartete Sports Series bildet die dritte - und aktuellste - Modellreihe von McLaren, mit dem 570S Coupé und 540C Coupé, die ihre Premiere, in Abstand von weniger als einem Monat, in New York beziehungsweise Shanghai feierten. Am Jahresende wurde das fünfte Modell, der 675LT Spider, vorgestellt, welcher als direkte Antwort auf die große Kundennachfrage entwickelt wurde. Das Jahr markierte auch das Ende der Produktion des ersten Modells der Ultimate Series mit der Fertigstellung des 375. McLaren P1™. Dies bildete den Abschluss eines wirklich entscheidenden Jahres für das Britische Unternehmen.



2016 setzte mit der Einführung des 570GT dort fort, wo 2015 endete - ein zweite Karrosserieform für die Sports Series und das luxuriöseste Auto, das McLaren je gebaut hat, sowie die 570S GT4 und 570S Sprint Rennstreckenvarianten. 2016 markierte auch die Einführung des neuen Geschäftsplans des Unternehmens, Track22, der festlegt, dass das Unternehmen 1 Milliarde £ in Forschung und Entwicklung investieren wird, und 15 neue Modelle oder Derivate bis zum Ende des Jahres 2022 einführt, von denen mindestens 50% über Hybrid-Technologie verfügen. Die Umsatzsteigerung im Jahr 2016 führte dazu, dass eine zweite Schicht im McLaren Production Center gebildet wurde und markiert bereits das dritte Jahr der Rentabilität des Unternehmens in nur sechs Jahren.



Partner von McLaren Automotive

Um die Entwicklung, die Ingenieursleistung und Handwerkskunst bei den verschiedenen Modellen von innovativen und höchst gelobten Sportwagen zu unterstützen, arbeitet McLaren Automotive mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, um Fachkompetenz und Technologien zu fördern, darunter sind AkzoNobel, Pirelli und SAP.

