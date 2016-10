Creativa Zürich2016 - Treffpunkt der kreativen Passion

Selbst zum Designer werden und sich unter Gleichgesinnten wiederfin-den – die Creativa 2016 traf einmal mehr den Nerv der Zeit und zog 21'000 BesucherInnen in die Messe Zürich. Durch das vielseitige Angebot von 85 Ausstellern und einer noch nie dagewesenen Fülle an Workshops, erschuf die Messe für kreative Ideen in den letzten vier Tagen den Treff-punkt für leidenschaftlich kreative Menschen in der Schweiz.



Parallel zu den letzten vier Messetagen der Züspa 2016 lockte die Creativa erneut mit den aktu-ellen Trends und Neuheiten rund um das Thema kreative Gestaltung zahlreiche Besucher in die Messe Zürich. Mit dem riesigen Sortiment der 85 Aussteller konnte die Creativa Zürich die Besu-cher begeistern und sich regelrecht zum Paradies mausern. In 80 unterschiedlichen Workshops wurde der kreativen Leidenschaft freien Lauf gelassen und das gelernte gleich vor Ort umgesetzt.



Entdecken, Mitmachen und das Glück finden



Dass die schöpferische Tätigkeit ein zufriedenes Gemüt fördert und entschleunigt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Dies demonstrierten unter anderem die Vereinigung der Schweizer Quilter und die Interessengemeinschaft Weben. Auch Süsses darf in diesem kreativen Univer-sum nicht fehlen. So konnten Gross und Klein ihre eigene Pralinen im überaus beliebten Work-shop "Create your sweet dream" kreieren und mit nach Hause nehmen. Die Digitalisierung macht auch in der Kreativgemeinschaft keinen Halt. Die neu gewonnenen Möglichkeiten der di-gitalen Malerei wurden in der Sonderschau "Grafik Art" vorgestellt und zogen die BesucherInnen in den Bann.



Nach vier inspirierenden Tagen mit basteln, nähen, stricken, plottern, stempeln, zeichnen, la-chen und dem Austausch unter Gleichgesinnten, endet die Creativa Zürich 2016 erfolgreich. Die Messeleiterin Cornelia Betz zieht eine positive Bilanz:" Die intensive Vorbereitung der grössten Kreativ-Messe der Schweiz lohnt sich jedes Mal und die positiven Rückmeldungen freuen mich sehr. So viele glückliche Gesichter motivieren uns, auch für kommende Creativas Vollgas zu geben!"



Der nächste Treffpunkt der Kreativ-Community findet am 12. - 15. Mai 2017 in Basel statt. Laufend spannende News, Trends und Inspirationen?



Nächste Termine:



Creativa Basel, 12.-15. Mai 2017



Creativa Lausanne, 15.-18. September 2017



Creativa Zürich, 5.-8. Oktober 2017

