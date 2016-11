MRM//McCann kreiert digitalen Adventskalender für essie

Keine Lust auf Schokolade & Co.? MRM//McCann hat für die bekannte Nagellackmarke essie einen digitalen Adventskalender mit 24 spannenden Aufgaben entwickelt. Dieser ist ab dem 1. Dezember www.essie.de/special/adventskalender online.



Es ist wieder soweit - in 24 Tagen ist Weihnachten. Pünktlich zum Beginn der Vorweihnachtszeit hat MRM//McCann für die Kultnagellackmarke essie einen digitalen Adventskalender kreiert. Ab dem 1. Dezember erwartet die Besucher von essie.de hinter jedem Türchen des liebevoll gestalteten Kalenders eine spannende Aufgabe, die es innerhalb von 24 Stunden zu lösen gilt – denn nach einem Tag schließt sich das Türchen wieder. Jede der 24 kniffligen Aufgaben wird von einem Influencer aus den Bereichen Beauty, Fashion und Lifestyle vorgegeben. Jetzt heißt es für die Besucher: rätseln, knobeln und raten was das Zeug hält. Zu Gewinnen gibt es täglich unter anderem ein Produktset von essie bestehend aus einem Nagellack, einem Pflegeprodukt, einer Nagelfeile sowie einem Handtuch. Am 24. Dezember winkt dann der große Hauptgewinn: ein essie-Nagellackregal mit 24 Nagellacken.



Mit dem nahtlos in die Homepage der Nagellackmarke integrierten Adventskalender möchte essie seinen treuen Kundinnen etwas zurück geben und die Markenbindung der essie-Community weiter stärken. Gleichzeitig sollen mit dem Gewinnspiel auch neue Kunden auf die Lovebrand unter den Nagellacken aufmerksam gemacht werden.



Beworben wird der essie-Adventskalender sowohl auf der Homepage von essie (www.essie.de), als auch über den Newsletter. Des Weiteren gibt es einen Programmatic Banner Flight, der sich insbesondere an die Menschen richtet, die bereits mit der Marke essie in Kontakt stehen. Das Influencerkonzept beinhaltet neben der Entwicklung der 24 Aufgaben auch die Generierung von passendem Content für die Social Media Kanäle von essie. MRM//McCann zeichnet für die Konzeption des Adventskalenders sowie die digitale Umsetzung verantwortlich. Das Influencerkonzept entstand in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur Sasserath Munzinger Plus.



essie ist mit seinen Nagelprodukten in mehr als 100 Ländern vertreten und seit 2011 auch auf dem deutschen Markt. Seitdem arbeitet die Beauty-Marke mit MRM//McCann zusammen. Die Agentur verantwortete 2012 auch den digitalen Webauftritt von essie.de. Das Sortiment umfasst mittlerweile über 250 verschiedene Nagellacknuancen.

Creativity, Technology, Performance - MRM//McCann ist die Agentur für Interaktion zwischen Konsument und Marke.



Die Agentur mit Standorten in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin hat über 200 Mitarbeiter aus 28 Ländern und gehört zur McCann Worldgroup.





