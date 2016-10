MRM//McCann gewinnt MIIA Award für WestLotto "Play it your way" App und Kampagne in Berlin

MRM//McCann gewinnt den Marketing Intelligence & Innovation Award (MIIA) in der Kategorie „Best User Experience and Interface“ für die WestLotto Kampagne und App „Play it your way“. Die MIIA Awards, die Marketingergebnisse unter Berücksichtigung von technologischem Fortschritt, Effizienz und Interdisziplinarität auszeichnen, prämierten gestern die von MRM//McCann entwickelte App „Play it Your Your Way“ und die dazugehörige Kampagne in der Kategorie „Best User Experience and Interface“ in Berlin.



„Play it your way“ ist der Kerngedanke der Kampagne und der App, die MRM//McCann für Deutschlands größten Lotterieveranstalter WestLotto entwickelt hat. Dabei wurde ein neues Spielerlebnis geschaffen, dass das Lotto-Spiel zeitgemäß und relevant für jüngere und mobile Menschen macht und speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Generation Y zugeschnitten ist. Tipper können ihre persönlichen Glückszahlen durch Körperbewegungen generieren. Im Video zum Launch der Kampagne machen Tänzerinnen und Tänzer unter dem Hashtag „#PIYW – Play it your way“ vor, wie es geht.



Den Link zum Kampagnen-Video finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=8Jd2LPF_i7E









