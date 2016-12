Die unendliche Geschenkbox - Weihnachtskampagne von McCann New York für Godiva

Um das Schenken während der Weihnachtszeit zu vereinfachen hat McCann New York für den belgischen Chocolatier Godiva das Special Edition Produkt "The Box that Keeps Giving" und eine begleitende Kampagne gelauncht. Die Schokoladenschachtel besteht aus zwei weiteren Boxen. Eine Schachtel ist für den Kunden selbst gedacht und mit "To Keep" versehen, die andere Schachtel kann weiterverschenkt werden und ist mit "To Give" gekennzeichnet.



Während der Weihnachtszeit appellieren Marken an die Großzügigkeit ihrer Käufer, jeder soll spendabel sein. Um das Schenken zu vereinfachen hat McCann New York die innovative Weihnachtskampagne und das gleichnamige Produkt "The Box That Keeps Giving" für den belgischen Chocolatier Godiva entwickelt. "The Box that Keeps Giving" ist eine Schokoladenbox die, inspiriert von der russischen Matruschka, weitere ineinander verschachtelten Boxen enthält. Die jeweils äußerste Box beinhaltet immer zwei Boxen die mit



"To Keep" und "To Give" betitelt sind. Eine der Boxen behält man und die andere schenkt man jemandem, der ebenfalls köstliche Weihnachten verdient hat. Auch diese Person hat wiederum nicht nur selber eine Schokobox zum genießen, sondern auch eine Box zum verschenken. Insgesamt kann die ursprüngliche Box an fünf verschiedene Personen weiterverschenkt werden. "Um den Akt der Großzügigkeit zu unterstreichen wollten wir mehr schaffen als das typische Werber-Einmaleins. Dann kam unser Team auf die Idee einer Schachtel, die man immer weiter verschenken kann. Eine ganz simple Möglichkeit, die Menschen wortwörtlich und physisch dazu inspirieren großzügig zu sein", sagt Tom Murphy, Chief Creative Officer, McCann New York.



Am 30. November fand das Launch Event der Special Edition Box im Rockefeller Center in New York statt. Kunden können die Box während der Weihnachtszeit in zwanzig ausgewählten Geschäften erwerben. Daneben wird die Kampagne über Social Media unterstützt und es wurde ein Launch-Video kreiert.



Das Video zur Kampagne finden Sie hier: https://vimeo.com/194694250

Seit Gründung vor 104 Jahren hat sich McCann Erickson mit der Positionierung "Truth well told" einen Namen als international führende Werbeagentur in über 120 Ländern gemacht. Die Agentur ist Keimzelle der McCann Worldgroup und Teil der Interpublic Group of Companies (IPG).



McCann Worldgroup schafft Marketinglösungen mit Mehrwert, indem sie Marken transformiert und Wachstum fördert. In Deutschland arbeiten mehr als 450 Mitarbeiter aus über 30 Ländern bei McCann, MRM//McCann und The Backroom McCann, den drei Kreativagenturen der McCann Worldgroup. Die Agenturgruppe hat 20 Jahre digitale Erfahrung und versteht sich als Full-Service-Agentur für die Interaktion zwischen Konsument und Marke, die besonderen Wert auf Kreativität, Innovation, Technologie und Performance legt.

