Ferrero startet mit M&C Saatchi neue Kampagne für "Dein Gesicht auf kinder Schokolade"

Ferrero startet erneut eine Kampagne für die Aktion „Dein Gesicht auf kinder Schokolade“. M&C Saatchi unterstützt Ferrero dabei mit umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen.



Mit ‚Dein Gesicht auf kinder Schokolade‘ gibt die Marke aus dem Hause Ferrero ihren Konsumenten und Fans die Möglichkeit, selbst Teil des mittlerweile ikonischen Produktdesigns zu werden. „,Dein Gesicht auf kinder Schokolade´ ist eine Aktion für Groß und Klein,“ so Thomas Laux, Country Marketing Manager kinder Snacks bei Ferrero. „Denn erstmalig können wirklich alle Fans ihre eigene Verpackung gestalten.“



Mit einem Aktions-Code kann sich auf www.deingesicht.kinderschokolade.de jeder seine eigene Verpackung mit einem Foto und einem Namen personalisieren und diese zusätzlich mit einer Grußbotschaft versehen. Die Gestaltung und Bestellung der kinder Schokolade-Hüllen ist bis zum 31. März 2017 möglich. Die Packungen mit den Aktionscodes sind ab sofort im Handel erhältlich.



Die Kampagne umfasst Kommunikationsmaßnahmen wie den 15`TVC, vielfältige Out of Home Plakatmotive und digitale Megalights, Online Werbemittel, Promotion-Aktionen sowie gebrandete Busse. Ein weiteres Highlight zum Start der Kampagne ist eine Fotobox-Aktion mit digitalem Riesenposter an einer von Berlins meist frequentierten Kreuzungen: dem Kurfürstendamm. An vier Wochenenden im November kann jeder ein Porträtfoto von sich machen, das nur wenige Augenblicke später im Design der kinder Schokolade Packung live auf ein digitales Megaboard übertragen wird.



Das Konzept und die Umsetzung der Kampagnenmaßnahmen verantwortet das Berliner Team der Agentur M&C Saatchi.



Credits:



Executive Creative Director – Javier Suarez, M&C Saatchi



Account Director – Annika Garn, M&C Saatchi



Art Director – Martin Höft, Henrik Schierz, M&C Saatchi



Copywriter – Sebastian Gräf, Ole Pappert, M&C Saatchi



Account Manager – Ali Aivaz, M&C Saatchi



Produktion: Erste Liebe

Regie: Henry Littlechild

Fotograf: Achim Lippoth









M&C Saatchi Berlin GmbH

M&C Saatchi Berlin ist eine inhabergeführte Agentur unter der Leitung von Dominik Tiemann (CEO & Partner). Die Berliner Niederlassung gehört zu dem internationalen Netzwerk von M&C Saatchi mit 23 Büros weltweit. Die Agentur entwickelt interdisziplinäre Strategien und kreative Ideen für namhafte nationale und internationale Kunden aus den Bereichen Lifestyle, Food & Beverages, Finanzen und Sport. Der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Advertising, Digital, Sponsoring & PR.



Sowohl B2B als auch B2C Konzepte gehören zum Leistungsportfolio der Agentur.

