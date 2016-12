Tuttlinger Unternehmen will mit Wirbelsäulenimplantaten aus dem 3-D-Drucker international durchstarten

Seit der Gründung 2014 begleitet die MBG Baden-Württemberg das Tuttlinger Start-up EIT Emerging Implant Technologies GmbH, das Wirbelsäulenimplantate per 3-D-Druck herstellt. Zur Erschließung weiterer Länder, insbesondere der USA, und zur Weiterentwicklung des Portfolios unterstützen der VC Fonds Baden-Württemberg und die MBG nun zusammen mit dem privaten Investor SHS eine weitere Finanzierungsrunde.



Der 3-D-Druck revolutioniert nicht nur Design, Architektur und Flugzeugbau, sondern auch die Medizintechnik. Als erster Hersteller von medizinischen Produkten im orthopädischen Bereich stellt EIT Implantate ausschließlich mit additiven Fertigungsverfahren her. Die Vorteile sind bestechend: Im Vergleich zur herkömmlichen Fertigung können so zelluläre und poröse Strukturen aus biokompatiblem Titan produziert werden. Das Implantat ist knochenähnlich und begünstigt das Einwachsen in den Knochen. Außerdem erlaubt dieses Verfahren eine anatomisch perfekte Anpassung des Implantats, das außerdem stabiler ist – und dabei kosteneffizient. Geschäftsführerin Stephanie Eisen freut sich über eine „hohe Patientenzufriedenheit und hervorragende klinische Ergebnisse“.



Die MBG kennt das Unternehmen schon lange und ist von dem sehr erfahrenen Gründerteam, dessen fachlichen Know-How und seinen unternehmerischen Fähigkeiten überzeugt. An dem Investment ist neben der MBG auch der VC Fonds Baden-Württemberg beteiligt. Der 2014 aufgelegte Wagniskapitalfonds ist mit Geldern des Landes, der SV SparkassenVersicherung Holding und der Württembergischen Versicherung ausgestattet und wird von der MBG, die selbst daran beteiligt ist, verwaltet. Der VC Fonds unterstützt technologieorientierte Start-Ups in der schwierigen Gründungsphase.



Dass mit der Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement auch ein privater Medizintechnik-Investor mit an Bord ist, stimmt Guy Selbherr, Geschäftsführer der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg, besonders positiv: „Mit SHS kommt ein branchenerfahrener Investor zu den Anteilseignern von EIT hinzu. Gemeinsam mit ihm können wir in die nächste Wachstumsphase von EIT eintreten. Dazu gehören der Ausbau des innovativen Produktangebots und der Schritt in weitere Länder.“ Dr. Bernhard Schirmers, Geschäftsführender Partner der SHS freut sich, „das in der Wirbelsäulen-Chirurgie erfahrene und erfolgreich Management von EIT auf seinem Wachstumspfad zu unterstützen“.

