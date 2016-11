Großes Angebot an Rindern in Lingen Auktion am kommenden Dienstag in den Emslandhallen

Zur Zuchtviehauktion, die am kommenden Dienstag in den Lingener Emslandhallen stattfindet, wurden mehr als 300 Schwarzbunte angemeldet. Das Angebot gliedert sich auf in 275 melkende Färsen, zehn Jungrinder und Kuhkälber sowie 20 Mastkälber.



Nach dem Milchmarkt kommt nun auch auf den Zuchtviehmarkt endlich Bewegung. So wurden letzte Wochen bei der Zuchtviehauktion in Verden melkende Färsen mit mehr als 1.500 Euro gehandelt. Die Auktionsbeschicker des Emslandes und der Grafschaft Bentheim hoffen nun verständlicherweise auf einen ähnlich guten Auktionsverlauf. Der Veranstalter, die MASTERRIND, erwartet Kaufinteressenten aus Italien, Holland und Deutschland. Die ersten Verkaufsfärsen von Dastin, Force, Bangard und Sansiro geben mit vielversprechenden Einsatzleistungen ein gelungenes Debüt.



Die Auktion in der Lindenstraße 24 a beginnt am Dienstag, 8. November, um 9.00 Uhr mit der Klassifizierung der Färsen, Versteigerungsbeginn ist um 10.00 Uhr.



Katalog- und Kaufaufträge nimmt die MASTERRIND GmbH, Geschäftsstelle: 26160 Bad Zwischenahn, Feldlinie 2a, Telefon +49 4403 9326- 0, Telefax 04403 9326- 13, E-Mail: info-bz@masterrind.com, kostenlos entgegen.

