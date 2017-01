Markus Grein Catering setzt auf GASTRO CONSULTING STJERNHOLM

Als Experte in Personalentwicklung und Verkaufscoaching in der Gastronomie ist Rasmus Stjernholm bekannt für seine Trainings und Schulungen in der Systemgastronomie. In diesem Zusammenhang wird er ab sofort auch die Mitarbeiter des Eventcaterers Markus Grein Catering betreuen und weiterbilden. Darüber hinaus engagiert sich Stjernholm zukünftig auch für die Qualität des Services und der Kundenbetreuung von Markus Grein Catering.



Der 38-jährige Rasmus Stjernholm blickt auf eine gastronomisch geprägte Karriere zurück: Nach seiner Ausbildung zum Koch arbeitete er in verschiedenen Hotels, Restaurants und in der Systemgastronomie. Zwölf Jahre lang war Stjernholm bei XXXL Möbelhäuser erfolgreich als Gebietsleiter und Geschäftsführer von 28 Restaurants tätig. Außerdem entwickelte er schon früh eigene Schulungsprogramme und bildete insgesamt über 100 Lehrlinge aus.



Seit 2014 ist er mit dem Unternehmen GASTRO CONSULTING STJERNHOLM selbständig und betreut Kunden in ganz Deutschland – darunter beispielsweise Sushi Circle und Roadstop. Seit 2015 eröffnet er weitere Restaurants der Marke BASEBURGER®, schreibt neue Restaurant Konzepte und trainiert Küchen und Servicepersonal bis hin zu Schulungen von Führungskräften.

Markus Grein Catering GmbH & Co. KG

Markus Grein Catering ist ein Eventcatering-Unternehmen aus Würzburg mit Fokus auf Präsentationen und Ausstellungen namhafter Unternehmen wie NVG, Würth, Siemens, Wittenstein, S.Oliver, Drykorn oder auch Schneider Electric. Das Unternehmen betreibt mehrere Exklusivlocations, engagiert sich bei Rock im Park als Festival-Caterer und verfügt über eigenes Equipment für die Ausstattung von Veranstaltungen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren