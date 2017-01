Markenverband trauert um Roman Herzog

Die Jury des Markenverband Verbraucherjournalistenpreises und dessen Initiatorin, Frau Julia Klöckner, sowie die Geschäftsstelle und der Vorstand des Markenverbandes trauern um Altbundespräsidenten Prof. Dr. Roman Herzog.



Mit dem Tod von Prof. Dr. Roman Herzog verliert der Verbraucherjournalistenpreis seinen Schirmherrn im gemeinsamen Streben um informierte Verbraucher und ein großes Vorbild für gesellschaftliches Engagement.



Wir verneigen uns vor einem wahrhaftigen Streiter für unsere freiheitliche Gesellschaft und Marktwirtschaft und einen Mahner, das als richtig Erkannte auch wirklich durchzusetzen. Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seinen Angehörigen.

Markenverband e.V.

