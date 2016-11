23.000 Euro für schwerkranke Kinder

Ein Abendbrot im XXL-Format: Das Maritim Airport Hotel Hannover und der Flughafen hatten eingeladen und 1.200 Gäste waren gekommen. Zur weltrekordverdächtigen Abendbrottafel mit über 400 Metern Länge, die sich am Abend des 22. November in der Abflugebene von Terminal A bis C erstreckte. Hier servierte das Maritim "norddeutsches Abendbrot" für den guten Zweck.



Über 23.000 Euro kamen aus Eintrittsgeldern für die Sitzplätze und Spenden zusammen und nun dem Aegidius-Haus Auf der Bult in Hannover zugute. Das Aegidius-Haus ist eine Kurzzeitpflegeeinrichtung für schwerkranke Kinder.



Das erfolgreiche Rekord-Mahl am Airport war bereits Wochen vor Veranstaltungsbeginn ausverkauft.

