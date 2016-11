Red Dot-Siegerlabel 2016 für Markenauftritt von Marché Mövenpick

Marché International erhielt den begehrten Red Dot in der Kategorie ,Brand Design‘. Der Red Dot Award ist ein weltweit renommierter Wettbewerb für Design und Gestaltung. Designer und Unternehmer aus insgesamt 46 Nationen nahmen in diesem Jahr am Award teil. Es ist bereits die fünfte internationale Auszeichnung, mit der die Marke Marché Mövenpick prämiert wurde.



Der eigenständige visuelle Auftritt von Marché Mövenpick und die auf das urbane Zielpublikum perfekt zugeschnittene Kommunikation haben die Expertenjury einmal mehr überzeugt. Charakteristisch sind das Marché Mövenpick-Logo sowie die prägnante Typographie, kombiniert mit den allgegenwärtigen Strichzeichnungen des Schweden Klas Herbert. Letztere unterstreichen das „Handgemachte der Marke“ und sorgen für eine hohe Wiedererkennung. Am Freitag, den 4. November, wurden die Gewinner im Rahmen der Red Dot Gala im Konzerthaus Berlin bekanntgegeben.



Carolin Versteeg, Chief Marketing Officer Marché International, freut sich sehr über die Auszeichnung: „Wir sind stolz auf dieses begehrte Qualitätssiegel für Communication Design. Und hoch motiviert, mit diesem frisch lancierten Markenauftritt unsere beliebte Marktküche zu inszenieren.“



Insgesamt fünf Design-Auszeichnungen für Marché Mövenpick



Mit dem Red Dot Award wurde Marché Mövenpick jetzt die insgesamt fünfte internationale Design-Auszeichnung zuteil: 2015 erhielt die Marke den international renommierten „iF Design Award“ in der Kategorie ‚Brand Identity‘. Noch im selben Jahr wählte das Brain Magazine, Taiwan‘s bekanntestes Branding- und Werbemagazin, sie unter die Top Ten seines Rankings für das beste Brand Design. Im Februar 2016 folgte der „German Design Award“ für ,Excellent Communications Design – Brand Identity‘ und im Juni 2016 die Auszeichnung German Brand Award. Der Markenauftritt von Marché Mövenpick wurde zusammen mit der Schweizer Branding- und Design-Agentur Process Brand Evolution entwickelt.



Das Marché Mövenpick Restaurantkonzept



Herzstück von Marché Mövenpick ist die modern interpretierte Marktküche – sie steht als Markenkern im Zentrum des Gast-Erlebnisses. Mit Liebe zu hochwertigen, marktfrischen Produkten und deren erfrischend raffinierter Zubereitung zelebriert Marché Mövenpick das Kochen, wie man es von den unzähligen kleinen Marktküchen auf den Märkten dieser Welt kennt und liebt.



Das innovative Marken-Design wurde in Deutschland, Singapur, Kanada und Slowenien bis heute an 19 Standorten umgesetzt. Die nächste Eröffnung in Deutschland wird im Dezember in der Emsgalerie im westfälischen Rheine gefeiert. Ab 2017 wird der moderne Markenauftritt auch in den verbleibenden Marché Restaurants ausgerollt und für neue Frische sorgen.



Weitere Informationen :





www.marche-int.com

www.marche-moevenpick.com







Marché International AG

Marché International, das global tätige Unternehmen mit Schweizer Wurzeln, entwickelt innovative Gastronomielösungen, die sich durch absolute Frische und Qualität auszeichnen. Unter den bekannten Marken wie Marché Mövenpick, Palavrion Grill, Mövenpick Restaurants oder Cindy’s Diner führt Marché International gastronomische Betriebe in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Slowenien, Norwegen, Ungarn, Kroatien, Singapur, Indonesien und Kanada und beschäftigt rund 2‘800 Mitarbeitende. Das Gastronomieunternehmen ist führend an Autobahnen, Flughäfen und ausgewählten Stadtlagen und erzielte im Jahre 2015 einen Markenumsatz von CHF 230 Millionen. Marché International gehört zur Mövenpick Gruppe und hat den Hauptsitz in Kemptthal, Schweiz.









