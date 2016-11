Spitze des Marburger Bundes im Amt bestätigt

Die Führungsspitze des Marburger Bundes ist für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt worden. Rudolf Henke erhielt bei seiner Wiederwahl zum 1. Vorsitzenden auf der 130. Hauptversammlung des größten deutschen Ärzteverbandes in Berlin 175 von 194 gültigen Stimmen. Dies entspricht einer Zustimmung von 90,21 Prozent. Der 62-jährige Internist und Oberarzt aus Aachen hatte keinen Gegenkandidaten. Henke steht seit November 2007 an der Spitze des Verbandes der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands.



Auch der 2. Vorsitzender des Bundesverbandes, Dr. Andreas Botzlar, wurde auf der Hauptversammlung des Marburger Bundes wiedergewählt. Der 48-jährige Chirurg und Oberarzt aus München erhielt 180 von 198 gültigen Stimmen (90,91 Prozent Zustimmung). Auch Botzlar ist seit 2007 im Amt und war ohne Gegenkandidaten.

Marburger Bund - Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e.V.

Der Marburger Bund ist der Verband aller angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte. Mit mehr als 118.000 Mitgliedern ist er der größte deutsche Ärzteverband mit freiwilliger Mitgliedschaft und Deutschlands einzige Ärztegewerkschaft.

