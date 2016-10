Mango's lockt Heiratswillige mit Kuscheltagen an die Küste

Jetzt startet die Zeit, um in Ruhe die eigene Hochzeit zu planen. Damit heiratswillige Paare so wenig Trubel wie möglich durch Eltern oder Schwiegereltern haben, hat sich das Mango´s im Ostseebad Eckernförde genau das passende Arrangement ausgedacht: Kuscheltage. Während man im gemütlichen Zimmer zur Seeseite blickt oder beim 3-Gang Candlelight-Dinner sich in die Augen schaut, kommen garantiert die besten Ideen für den schönsten Tag des Lebens. Die hauseigene Hochzeitsmesse am 13. November 2016 unterstützt sicher auch bei der Planung. Das Paket Kuscheltage mit zwei Übernachtungen und mehr ist ab 99 Euro pro Person buchbar. Weitere Informationen unter www.mangos.de oder telefonisch unter +49 (0) 04351 / 5022.



Zwischen Kiel und Flensburg liegt ein kilometerlanger Traumstrand, der oftmals als Copacabana der Ostsee bezeichnet wird. Auch in der kühleren Jahreszeit ist dieser vier Kilometer lange Strandabschnitt im Ostseebad Eckernförde eine Wohltat für die Seele. Genau richtig für verliebte Pärchen, die frische Seeluft tanken möchten, um für ihren großen Tag gewappnet zu sein.



Damit sich die Heiratswilligen bestens entspannen können, bietet das Mango´s Strandhotel inmitten der schönen Strandlandschaft noch bis zum 30. Dezember 2016 und dann wieder vom 1. Januar bis zum 15. Mai 2017 das Paket „Kuscheltage“.



„Da die meisten Hochzeiten im Mai beginnen, sind unsere Kuscheltage bestimmt hilfreich, um einfach einen freien Kopf zu haben und besondere Ideen mit der oder dem Liebsten zu kreieren“, so Gastgeberin Claudia Franz.



Dabei betont die Hotelinhaberin, dass sich das Mango´s – ein Mix aus Hotel, Bar, Restaurant und Beach-Bar – auch für die verschiedensten Feierlichkeiten eignet oder das Hotelteam bei der Ideenfindung gern behilflich ist.



Von Hochzeiten bis Partys am Strand



„Wir sind Profis, was Feierlichkeiten betrifft“, so Heinz Jansen, Restaurantleiter von Mango´s. „Schon Joe Cocker oder Rod Stewart haben hier bei uns an der Beach-Bar ihr Publikum auf Trab gehalten“. Aber auch die hauseigene Allwetter-Eisstockbahn, die seit 2012 existiert und wieder im November geöffnet wird, hat so manchem geselligem Beisammensein eine sportlich-spritzige Note verliehen. Mit zahlreichen eigenen Events, wie dem Tag der Offenen Tür mit Hochzeitsmesse am 13. November 2016, oder dem Advents- bzw. Weihnachtsbrunch im Dezember, sorgt Mango´s dafür, dass Familie, Freunde oder Pärchen immer zu sich finden. Für zwei bis 300 Personen bietet das Mango´s im Hotel oder am Eckernförder Südstrand die passende Location mit frischer, saisonaler und regionaler Küche aus dem eigenen Haus.



Paket Kuscheltage



In dem Arrangement „Kuscheltage“ sind zwei Übernachtungen in einem Doppelzimmer zur Seeseite, eine Flasche Wittenseer Mineralwasser bei Anreise auf dem Zimmer, Frühstücksbuffet, Begrüßungscocktail an der Bar, ein Heißgetränk in der Lounge, ein 3-Gang Candlelight-Dinner sowie einmal Meerwasser-Wellenbad oder Ostsee Infocenter enthalten. Kurtaxe, WLAN und ein Parkplatz am Haus sind im Preis ebenso inklusive. Das Paket ist buchbar ab 99 Euro pro Person im Doppelzimmer (Verlängerungsnacht ab 40 Euro).



Weitere Informationen und Buchungen unter www.mangos.de.

Über Mango´s Strandhotel Eckernförde

Das Strandhotel Mango's, das 2014 mit einem neuen Konzept an den Start ging, bietet insgesamt 33 stilvoll eingerichtete Einzel- und Doppelzimmer, teils mit Balkon und Blick auf die Ostsee an der Eckernförder Bucht. Alle Zimmer verfügen über Dusche oder Badewanne, Fön, WC und Kabel TV. Einen kostenlosen WLAN HotSpot gibt es im Restaurant. Auch die attraktiven Juniorsuiten für bis zu vier Personen lassen keine Wünsche offen. Diese haben einen getrennten Schlaf- und Wohnbereich, teilweise mit kleiner Terrasse. Auf Ostsee-Tapas können sich die Gäste im Mango's Restaurant freuen, denn hier zaubert das Küchenteam nicht nur Snacks für zwischendurch, sondern auch bunte Gerichte sowie Buffets für persönliche Events. Before Diner Drinks, Cocktail Klassiker, Coladas, Juleps, Highballs, Hangover Drinks und mehr verfeinern das Copacabana-Feeling an der Ostseeküste. Die Zimmerpreise im Mango's Strandhotel starten ab 65 Euro pro Nacht und beinhalten ein buntes Frühstücksbuffet im Mango's Restaurant, WLAN und Parkplatz. Eine Kurtaxe ab einem Euro pro Person wird je Saison separat erhoben.

www.mangos.de.





