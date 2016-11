Mandarin Oriental startet Globale Digital Detox Initiative

Mandarin Oriental bietet ab sofort in den Spas der Hotelgruppe ein Digital Detox Angebot. Das Programm wurde kreiert, um den Gästen bewusst zu machen, wie stark modernste Digitaltechnologie das Leben beeinflusst, welchen Stressfaktor diese mit sich bringt und welche Alternativen es dazu gibt.



„Technologie brachte uns viele Vorteile“, sagt Jeremy McCarthy, Group Director of Spa bei Mandarin Oriental, „doch die Erwartungen an Kommunikation und deren rasant steigende Geschwindigkeit können sich negativ auf unser Wohlbefinden auswirken.“



Gäste, die sich für das Digital Detox Spa-Angebot entscheiden, erwartet eine Vielzahl von Aktivitäten ohne digitale Kommunikationsmittel. Mandarin Oriental entwickelte mit der renommierten Mayo Klinik ein umfangreiches Konzept mit verschiedenen Tipps und Ratschlägen. Dies unterstützt die Gäste dabei, ihre eigene Grenze im Umgang mit Kommunikationsmitteln zu finden und einen gesünderen, ausbalancierten Lebensstil zu führen.



Gäste des Digital Detox Arrangements geben ihre Mobiltelefone an der Spareception ab, sodass jegliche digitale Ablenkung ausbleibt. Der Loungebereich im Spa bietet interessierten Gästen einen entspannten Ort, wo sie einfach eine Zeitschrift lesen, Karten schreiben, Malen oder die Ruhe und Stille genießen können. Außerdem werden weitere Annehmlichkeiten wie Gesichtsmasken, Meditationskissen oder erholsame Tees und Öle kostenlos angeboten.



Gäste, die noch etwas mehr entspannen möchten, buchen das Digital Detox Retreat. Durch Ruhe und Entspannung werden Körper und Geist in einem 80-minütigen Programm mit einem aromatischen Bad sowie einer Kopf-, Augen-, Nacken-, Hand- und Fußmassage in Einklang gebracht. Stress und die gesamte Außenwelt treten hierbei in den Hintergrund.



„Spas sind eine der wenigen Plätze, wo die Abwesenheit moderner Kommunikationsmittel nicht akzeptiert sondern auch gefördert wird“, so Jeremy McCarthy. „Die Spa-Bereiche der Mandarin Oriental Hotels bieten den perfekten Rahmen für Personen, die sich eine Zeit lang von der hochentwickelten Technologie Abstand nehmen und abschalten möchten.“



Die Auszeit von modernen Kommunikationsmitteln und die Tipps für einen gesünderen, ausbalancierten Umgang mit ihnen können die Gäste mit nach Hause nehmen, um den einen oder anderen Tipp in ihren Alltag zu integrieren. Im Zuge der Digital Detox Initiative bieten die Spas der Mandarin Oriental Group am Mittwoch, den 14. Dezember 2016 die Silent Night an. Dabei sollen Interessierte wieder einmal über sich selbst und über die Bedeutung des „Zeit für sich Habens” nachdenken und sich Ruhe und Entspannung gönnen.



Wissenswertes über die Mandarin Oriental Hotel Group



Die mehrfach ausgezeichnete Mandarin Oriental Hotel Group ist Eigentümer und Betreiber von einigen der weltweit prestigeträchtigsten Hotels, Luxusresorts und Wohnungsresidenzen. Mandarin Oriental wuchs von einer hoch angesehenen asiatischen Hotelgruppe zu einer globalen Marke und betreibt derzeit 29 Hotels und sieben Residenzen in 19 Ländern. Zahlreiche Hotels und Residenzen sind in der Entwicklungsphase, die nächsten Hoteleröffnungen sind in Doha und Peking geplant.



Weitere Unternehmensmitteilungen sowie Fotos zum Download in niedriger und hoher Auflösung stehen unter „media “ bzw. in der „photo library“ auf www.mandarinoriental.com zur Verfügung.



Besuchen Sie auch Destination MO (http://www.mandarinoriental.com/destination-mo/), die Online Version von Mandarin Orientals bekanntem MO Magazin. Neuigkeiten über die mehrfach ausgezeichneten Mandarin Oriental Hotels, die kulinarischen Highlights der Hotelgruppe, Spa Behandlungen, Reiseberichte und Interviews mit den Celebrity Fans der Luxushotelgruppe sind nur einen Mausklick entfernt. Weitere Informationen finden Sie auch auf den Social Media Kanälen der Hotelgruppe.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren