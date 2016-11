Mandarin Oriental Hotel Group eröffnet sein erstes Beauty-Spa Studio im Mandarin Oriental, Bangkok

Das neue Beauty-Spa Studio im Mandarin Orienal, Bangkok ist nicht nur eine perfekte Ergänzung zum holistischen Spa des Luxushotels, sondern das erste Beauty-Spa Studio der Hotelgruppe. Das neue Studio entstand im Zuge der umfangreichen Restaurierung der Author‘s und Garden Wings zum 140. Jubiläum. Angeboten werden effektive Treatments mit Produktion von weltbekannten Marken, wie der deutschen Wirkstoffkosmetik !QMS Medicosmetics und dem Fußvirtuosen der Hollywoodstars Bastien Gonzalez.



Das Mandarin Oriental, Bangkok war immer ein Trendsetter. Sein mehrfach ausgezeichnetes Oriental Spa war eines der ersten Hotel Spas weltweit. Mit dem Beauty-Spa Studio setzt das Mandarin Oriental, Bangkok jetzt auf den Trend Beauty Behandlungen mit Soforteffekt. Das neue Beauty-Spa in der ersten Etage des Garden Wing besteht aus vier großzügigen, luxuriös gestalteten Kabinen. Neben den hochwirksamen Gesichts- und Fußbehandlungen bietet das Spa-Studio Waxing Treatments sowie kurze Fuß-, Schulter-, und Kopfmassagen. Das vielseitige Angebot spricht nicht nur internationalen Hotelgäste an, sondern auch lokale Besucher.



!QMS Medicosmetics – exklusiv im Spa Studio des Mandarin Oriental, Bangkok



Als erste Adresse in Asien bietet das neue Beauty-Spa Studio des Mandarin Oriental, Bangkok die einzigartigen, hauterneuernden Collagenbehandlungen von !QMS Medicosmetics, dem Experten für Anti-Aging und Hautregeneration.



!QMS Medicosmetics wurde vor mehr als 20 Jahren in Deutschland gegründet und ist bekannt für seine wissenschaftlich fortschrittlichen Hautpflegeprodukte und Spa-Behandlungen, die die qualitativ hochwertigsten Inhaltsstoffe mit revolutionären Verfahren- und Anwendungstechniken kombinieren.



Zu den speziell kreierten und zeiteffizienten Behandlungen im Beauty Spa-Studios zählen das „Collagen Vita Skin“ Treatment, das auf dem !QMS Hautpflegesystem mit 70% natürlich löslichem Collagen basiert. Hinzu kommt die regenerierende „Advanced Cellular Hydration“ Behandlung sowie eine Spa Bar: Diese ermöglicht, individuelle Behandlungen zu kreieren, die sich ganz an den Wünschen und Hautbedürfnissen der Gäste orientieren.



Das PEDI:MANI:CURE Studio von Bastien Gonzalez, dem Fußvirtuosen Hollywoods



Der Star Podologe offeriert ab sofort erstmals in Asiens in der „Stadt der Engel“ seine einzigartige Pediküre- und Maniküre, die Füße und Hände schön und geschmeidig machen. Sein Geheimnis beruft sich auf drei Säulen: medizinische Hautpflege, Nagelpflege und eine Massage, die die Brutzirkulation und Hautelastizität verbessert.



Das PEDI:MANI:CURE Studio von Bastien Gonzalez im Spa Studio des Mandarin Oriental, Bangkok offeriert hochwertige Glanz, Paraffin Touch und French Colour Touch Behandlungen sowie das „Bastien Duo“ – ein spezielles Treatment für Füße, Beine, Arme und Hände, das von vier Händen synchron ausgeführt wird. Der Manager des Spa Studios, Alexandere Luton, war bereits in Dubai, Australien und auf den Malediven Teil von Bastien Gonzalez’s Team und bringt seine jahrelange Erfahrung in Podologie in das vielfältige Angebot ein.



„Während seiner 140 jährigen Gesichte setzte das Hotel viele Meilensteine. Wir freuen uns, unsern Gästen jetzt neu diese weltbekannten sowie hochwirksamen Beauty-Behandlungen anbieten zu können“, so Amanda Hyndman, General Managerin des Mandarin Oriental, Bangkok. „Das neue Beauty-Spa Studio im historischen Garden Wing zeigt ist ein gelungenes Beispiel, dass wir die altehrwürdige Tradition des Hotels bewahren und es dennoch perfekt an die heutigen Wünsche und Bedürfnisse unsere Gäste anpassen.“



„Wir freuen uns, das erste Beauty-Spa Studio der Hotelgruppe im Mandarin Oriental, Bangkok zu eröffnen“, erklärt Jeremy McCarthy, Mandarin Oriental’s Group Director of Spa. „Das Hotel war stets an vorderster Front, wenn es um die neusten Wellnesstrends ging. Das Angebot des Studios gibt unseren Gästen die Möglichkeit, hochwirksame Beautybehandlungen zu entdecken – auch mit vollem Terminkalender.



Wir planen weitere Beauty-Spa Studios in anderen Destinationen. Das nächste wird 2018 im Mandarin Oriental Hyde Park, London nach Fertigstellung der Umbauten eröffnen.“



Das Beauty Spa Studio at Mandarin Oriental, Bangkok ist täglich von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen oder Buchungen telefonisch unter +66 2659 9000 ext 7440 oder per Email unter mobkk-spa@mohg.com.



Reservierungen unter: www.mandarinoriental.com.



Über das Mandarin Oriental, Bangkok:



An den Ufern des Flusses Chao Phrya gelegen, hat das Mandarin Oriental, Bangkok schon zahlreiche weltbekannte Schriftsteller von Somerset Maugham bis Graham Greene inspiriert. Das Mandarin Oriental, Bangkok genießt internationales Renommee für seinen exzellenten Service und seine exquisite Ausstattung und wurde mehrfach als weltbestes Hotel ausgezeichnet. 1876 erbaut, ist das Hotel seit jeher berühmt für seinen herausragenden Service, Stil und Charme. Nicht nur in den luxuriös gestalteten Zimmern und Suiten verwöhnt das Hotel seine Gäste, elf Restaurants und Bars sorgen für Gaumenfreuden. Das Mandarin Oriental, Bangkok bietet viele kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch ein umfangreiches Freizeitangebot: Die Thai-Kochschule des Oriental, ein Fitness-Center mit hochmodernen Trainingsgeräten, kostenlose Yoga- und Tai-Chi-Stunden, einen Squash-Court, die Oriental-Boutique, Kinderbetreuung, Tennisplätze und zwei Swimmingpools. The Oriental Spa ist ein Tempel des Wohlbefindens, der im traditionellen thailändischen Ambiente mit den modernsten Spa-Einrichtungen aufwartet.

Mandarin Oriental Hotel Group

Die mehrfach ausgezeichnete Mandarin Oriental Hotel Group ist Eigentümer und Betreiber von einigen der weltweit prestigeträchtigsten Hotels, Luxusresorts und Wohnungsresidenzen. Mandarin Oriental wuchs von einer hoch angesehenen asiatischen Hotelgruppe zu einer globalen Marke und betreibt oder entwickelt derzeit 46 Hotels mit über 11.000 Hotelzimmern in 24 Ländern; darunter 21 in Asien, 9 in Amerika und 16 in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Des Weiteren zählen 15 Residences at Mandarin Oriental, die jeweils mit den Hotelgrundstücken verbunden sind, zu dem Portfolio der Hotelgruppe bzw. sind in der Entwicklungsphase.



Weitere Unternehmensmitteilungen sowie Fotos zum Download in niedriger und hoher Auflösung stehen unter "media " bzw. in der "photo library" auf www.mandarinoriental.com zur Verfügung. Die Bilder sind kostenlos verwendbar (Print, Online, Apps) unter Angabe des Copyrights "Mandarin Oriental Hotel Group".



Besuchen Sie auch Destination MO (http://www.mandarinoriental.com/...), die Online Version von Mandarin Orientals bekanntem MO Magazin. Neuigkeiten über die mehrfach ausgezeichneten Mandarin Oriental Hotels, die kulinarischen Highlights der Hotelgruppe, Spa Behandlungen, Reiseberichte und Interviews mit den Celebrity Fans der Luxushotelgruppe sind nur einen Mausklick entfernt. Weitere Informationen finden Sie auch auf den Social Media Kanälen der Hotelgruppe.



