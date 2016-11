Malteser bieten Gruppenstunde für Kinder und Jugendliche an

Die Malteser Rülzheim möchten gerne ihre Jugendgruppe auf- und ausbauen und bieten jeden Freitag eine Gruppenstunde an. Alle Kinder (ab 8 Jahren) und Jugendliche, die Lust haben, vorbeizukommen, können das von 18.30 bis 20 Uhr tun. Treffpunkt ist ein Raum in der Rettungswache im Speyerer Tal 2 in Rülzheim. Neben der Vermittlung von ersten Kenntnissen zur Ersten Hilfe wie zum Beispiel das Anlegen eines Verbandes stehen natürlich auch Spiele und gemeinsame Aktivitäten auf dem Programm.



Die nächste Gruppenstunde ist für den 25. November angesetzt.



Interessierte Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen, mitzumachen.



Weitere Informationen bei Diözesanjugendreferent Felix Bohn unter Tel. 06232/677823, oder per Mail an felix.bohn@malteser.org.

