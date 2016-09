Malteser: "Zeitgeschenke - Hilf, soviel du willst"

Die Malteser haben mit zahlreichen Aktionen an der Woche des bürgerschaftlichen Engagements teilgenommen, um so auf die Möglichkeiten des Ehrenamtes zur Unterstützung von Bedürftigen aufmerksam zu machen.



Viele Ehrenamtliche der Malteser in der gesamten Diözese Speyer haben Vorträge organisiert, ihre Arbeit vorgestellt; neue, innovative Angebote sind gestartet. Ihnen gilt ein großes Dankeschön, tragen sie doch dazu bei, die Hilfe, die sie leisten, transparent zu machen und weitere Menschen einzuladen, ihre Zeit für soziale Zwecke zu verschenken.



Das Thema „Erste Hilfe“ wurde in verschiedenen Variationen aufgegriffen, Möglichkeiten zur Aktivierung von älteren und in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen im Sitztanz aufgezeigt sowie für die Unterstützung in Projekten der Flüchtlingshilfe geworben. Über die Situation von unbegleiteten Flüchtlingskindern informierte der Film „Karawane der Hoffnung“, zur „Verschnaufpause“ lädt künftig wöchentlich die Gliederung in St. Ingbert ein und in Hatzenbühl ist der der Mittagstisch für Senioren in der Tagespflegestätte des Pflegedienstes in Kooperation mit den Maltesern gestartet. Auch hatten Interessierte die Möglichkeit, in offenen Gruppenstunden in das Vereinsleben der Malteser zu schnuppern und die Gemeinschaft kennen zu lernen.



Eingebettet in diese ereignisreiche Woche war außerdem der Malteser Social Day, an dem die Diözese auch jährlich mit Aktionen beteiligt ist. In diesem Jahr organisierten die Malteser Speyer einen Ausflug von Führungskräften der Commerzbank Mannheim mit Beschäftigten des Ökumenischen Gemeinschaftswerks Schifferstadt sowie einen „Erste-Hilfe-Parcours“ für Schulsanitäter und Auszubildende der Stadtwerke Speyer, um die Hilfe im Ernstfall sowie die Teamfähigkeit zu trainieren.



Den Abschluss bildete der Fachtag Schulsanitätsdienst in Homburg. Die Malteser Schulsanitäter der Diözese, die sich in ihrer Schule ehrenamtlich für die Erstversorgung von Verletzten einsetzen, konnten aus einem Workshopprogramm auswählen und einen informativen Tag gemeinsam im Saarpfalz-Gymnasium verbringen.



„Es ist auch für mich beeindruckend zu sehen, was unsere Ehrenamtlichen leisten, mit wie viel Herzblut sie sich einbringen, was sie für bedürftige Menschen tun und welche neuen Ideen auch immer wieder entstehen“, zeigt sich Diözesan- und Bezirksgeschäftsführer Dirk Wachsmann begeistert. „In einer solchen Woche werden die Angebote besonders sichtbar – sonst agieren die Helfer ja ganz selbstverständlich im Alltag ohne viel Aufhebens.“

