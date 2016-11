Beate Rohwetter öffnet am Sonntag, 13. November 2016 von 15 bis 18 Uhr und Mittwoch, 07.12.2016 in der Zeit von 19 bis 21 Uhr wieder ihr Atelier für Kunstinteressierte in der Franz-Volk-Straße 23 B Offenburg. Rohwetter präsentiert ihr Service „Vom WERKzeug zum KunstWERK“ - Teller, Tasse und Untertasse von der Künstlerin gestaltet und von einer Traditionsfirma gebrannt. Das Service zeigt eindrucksvoll wie sich Kunst als Werbemittel einsetzen lässt. Es gibt dem Benutzer beim Frühstück das Gefühl selber Künstler zu sein.



Gerade eingetroffen: Über 300 Stück Deutsche Markenporzellane (über 100 jähriger Erfahrung).



Küntlername: Beate Rohwetter



Kunstform: Ideenvielseitigkeit



Die erste Zeit des kreativen Schaffens war auf gegenständliche Arbeiten gerichtet. Ihr Spektrum erweiterte sie mit Herausforderungen in verschiedenen Stilrichtungen, Techniken und Materialien. Ein besonderes Anliegen der Künstlerin ist die Verwirklichung im Experimentellen.



Kunst als Werbemittel



Für Firmen erstellt die Künstlerin Beate Rohwetter repräsentative Kunstwerke, branchenbezogen und spezifisch auf den jeweiligen Betrieb abgestimmt. Dies wird als Dekor auf Markenporzellan bei einem Brand von 1400 Grad produziert. In Form eines exklusiven Kommunikationsmittels entstehen solcherart Botschaften einer besonderen Aussagewirkung. In Stil- und Materialform stets individuell gestaltet, konnte sie schon Unternehmen wie Bayer, Comsoft, Leipold, sowie die Weltmarktführer Bimmerle, Hobart, Hydro und Junker bei ihrer Präsenz unterstützen.



Die Künstlerin Beate Rohwetter aus Offenburg, die in ihrer Schaffensphase sich sowohl der gegenständlichen Arbeit wie dem derzeitigen Folgeauftrag am Chateau Laroque, als auch am Experimentellen orientiert, ist es ein persönliches Anliegen, die durch die Kunst erfahrene Bereicherung an die Besucher und Kunstfreunde des Ateliers weiterzugeben.



Diese Bereicherung äußert sich in dem vielfältigen Repertoire der Künstlerin in unterschiedlichsten Stilrichtungen, Techniken und Materialien. So eröffnen sich in ihren 24-seitigen perspektivischen Drehbildern für den Zuschauer immer wieder neue Räume und Motive. Das Thema Perspektive greift sie zudem in ihrem aktuellsten Projekt, der künstlerischen Neuentwicklung der Maulwurfsperspektive (Deckenbild) auf.



Besondere Kleinode und exklusive Erinnerungsstücke als bleibendes Andenken gehobener Firmenkultur gestaltet die Künstlerin Kunstwerke und lässt dies auf Keramik gestalten. Dadurch entstehen aussagekräftige Repräsentationen des Auftraggebers - geschaffen für die besondere Kundenbeziehung.



Herzlich möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten Beate Rohwetter und ihre Werke kennen zu lernen im offenen Atelier Franz-Volk-Straße 23 b, 77652 Offenburg.



Mehr auf www.rohwetter.com





