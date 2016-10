Outdoor-Spaß bei Schnee und Minusgraden

Kollektion Herbst/Winter 2016



Wandern und Outdoor-Aktivitäten machen das ganze Jahr über Spaß. Auch im Herbst und Winter gibt es genügend Möglichkeiten, in der Natur unterwegs zu sein. Eine Nebelwanderung hat ebenso ihre Reize wie ein Schnee-Spaziergang, eine Schneeschuh-Tour oder eine Wanderung durch gefrorene Wälder. Das perfekte Einsatzgebiet für die Outdoor-Hose Herrmann für Männer bzw. Helga für Frauen von Maier Sports.



Diese warme, funktionelle und strapazierfähige Hose zeigt sich sehr robust und zählt zu den zahlreichen Erfolgsmodellen der deutschen Marke. Der Passform-Spezialist präsentiert mit dem Duo Helga/Herrmann eine vielseitige Winter-Wanderhose, die auch bei strammen Minusgraden Spaß an Outdoor-Aktivitäten in der Natur garantiert. Dafür sorgt zum einen das innen geraute Gewebe, das viel isolierende Luft einschließt und dadurch schön warm hält. Zum anderen überzeugt das abriebfeste und strapazierfähige Stretch-Doppelgewebe. Es macht jede Bewegung mit und sorgt für eine überragende Passform. Die Hose sitzt perfekt.



Darüber hinaus ist die Hose atmungsaktiv, auch trocknet sie dank dryprotec sehr rasch. Der Beinabschluss mit Kordelzug hält bei Bedarf den Schnee draußen und in den zahlreichen Taschen lassen sich viele Dinge sicher verstauen, die unterwegs schnell zur Hand sein müssen.



Maier Sports bietet die Hose mit super Passform und angenehmem Tragekomfort in Normal-, Kurz- und Übergrößen für Damen und Herren jeweils in den Farbstellungen Schwarz und Teak an. Die Marke gewährt eine Fünfjahres-Garantie auf Material und Verarbeitung.



Material 90% Polyester/10% Elastan

Empf. VK-Preis ab 99,95 €





