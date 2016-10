Maier Sports gewinnt erneut German Design Award

Und auch diese Mal heißt der Gewinner des German Design Award Special 2017 wieder Maier Sports. Die einzigartige Fernwanderjacke Jacob/Solveig erhielt den hochkarätigen Designpreis in der Kategorie „Excellent Product Design – Sports“. Nachdem den Passformspezialisten dieses Kunststück bereits letztes Jahr mit der Tourenjacke Tamesi gelungen war, unterstreicht dieser neuerliche Erfolg die nachhaltig hohe Produkt- und Design-Qualität der Marke.



Der German Design Award ist der internationale Premium-Preis des Rats für Formgebung. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Zur Teilnahme an dem Award werden nur Produkte eingeladen und zugelassen, die „nachweislich durch ihre gestalterische Qualität herausragen“, formuliert der Rat für Formgebung die Zugangsvoraussetzungen.



Die ausgezeichnete Fernwanderjacke Jacob für Herren bzw. Solveig für Damen sind Teil einer ganzen Fernwander-Kollektion, mit der Maier Sports dieses wachsende Thema mit ausgeklügelten Produkten speziell bedient. Das Highlight dieser Linie ist die patentierte Jacke, zu der es in der Award-Beschreibung heißt:



„Jacob/Solveig ist die erste spezielle Fernwander-Jacke. Damit bei einem Regenguss auch das Gepäck trocken bleibt, verfügt sie über ein patentiertes andockbares Rucksack-Cape, das doppelten Regenschutz bietet: Mensch und Gepäck. Damit kann keine Nässe zwischen Jacke und Rucksack-Rücken gelangen. Eine Fixierung verhindert Herumflattern des Capes bei Wind. Das Cape kann über dem Rucksack platziert werden, ohne diesen abzunehmen. Packbeutel für Cape integriert. Jacke und Cape sind umweltfreundlich PFC-frei imprägniert.“



„Wir freuen uns sehr über diesen erneuten Titelgewinn, der international höchstes Ansehen genießt. Er bestätigt insbesondere unsere Innovationskraft sowie die Kompetenz und Leidenschaft der MitarbeiterInnen im Unternehmen“, kommentiert Simone Mayer, Sprecherin der Maier Sports Geschäftsführung und verantwortlich für Produktion und Logistik, den tollen Erfolg. „Diese hochkarätige Auszeichnung unterstreicht die konsequente Weiterentwicklung der Marke Maier Sports, die in diesem Jahr mit dem German Brand Award eine weitere herausragende Anerkennung gefunden hat“, pflichtet ihr Geschäftsführer-Kollege Lothar Baisch bei, der für Vertrieb und Marketing zuständig ist. Natürlich ist ein solcher Award ein wichtiger Hinweis für die Konsumenten, dass sie sich auf den Gebrauchswert und die technische Qualität dieser Innovation verlassen können.

