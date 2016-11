Leicht ist schwer im Kommen

Hose. Passt. Maier Sports ist Passform-und Hosen-Spezialist. Ein Paradebeispiel für diese klare Ansage ist das Skihosen-Erfolgsduo Anton für Herren bzw. Resi für Damen. So bodenständig die Namen der beiden Top-Seller im Maier-Sports-Programm klingen, so überzeugend sind sie seit Jahren in Punkto Funktion und Passform.



Die Klassiker mit wasserdichter sowie atmungsaktiver mTEX Membrane und warmer, funktioneller mTherm Wattierung werden Saison für Saison optimiert. Die Schnittexperten feilen immer wieder an kleinsten Details und perfektionieren die Schnittform. Als Folge dieser Evolution heißen die beiden Dauerbrenner inzwischen Resi 2 bzw. Anton 2.



Doch diese Saison erfährt das Duo eine Art Revolution: Resi Light und Anton Light heißen die brandneuen Geschwister der Dauerbrenner, die als zusätzliche Innovation ins Rennen gehen. Resi Light und Anton Light verzichten auf die warme Fütterung. Maier Sports reagiert damit einerseits auf eine in den letzten Wintern deutlich verlängerten Skisaison bis weit ins Frühjahr hinein. Freerider, Buckelpisten-Cracks und Frühjahrsskiläufer, die die wärmeren Skitage genießen wollen, liegen mit dieser unwattierten thermo-light Skihose genau richtig.



Andererseits wünschen sich viele ambitionierte Skiläufer, die sehr aktiv unterwegs sind, auch im Hochwinter eine unwattierte funktionelle Skihose. Mit der entsprechenden Funktionsunterwäsche ist damit auch bei eisigen Temperaturen höchster Skispaß garantiert. Schließlich hält die mTEX 10.000 Membrane Wind und Nässe zuverlässig draußen. Die Körperwärme bleibt drinnen. Dabei gewährleistet die mTEX Technologie auch bei schweißtreibenden Buckelpisten- oder Tiefschnee-Ausflügen ein angenehmes Körperklima.



Ob wattiert oder unwattiert: Die perfekte Maier Sports Passform ist bei allen Resi- und Anton-Modellen garantiert. Schließlich gibt’s beide Versionen in jeweils 32 verschiedenen Herren- und 25 Damengrößen – Kurz- Lang- und Übergrößen inklusive. Und auch in Punkto Ausstattung ist das volle Programm geboten: verstellbarer Bund, vorgeformte Knie, Kantenschutz am Innenbein, abnehmbare Hosenträger und ein Bein-Reißverschluss mit Schneefang.



In der Skimode ist diese Saison erneut Farbe angesagt. Für Resi und Anton kein Problem, denn die je nach Sichtweise heißen oder coolen Styles gibt’s in vielen angesagten Farben. Damit gibt’s zu jeder Jacke aus dem Maier Sports Angebot auch die farblich perfekt abgestimmte Skihose. Das passt.

