Magic Sky Überdachung für Ajyal Youth Film Festival in Doha

Beim Ajyal Youth Film Festival in Doha/Katar sorgte Magic Sky für die Überdachung der Außenbereiche mit dem „Red Carpet“ – landestypisch als grüner Teppich angelegt. Das Festival fand vom 30. November bis 4. Dezember 2016 zum vierten Mal statt. Zu den internationalen Gästen des Film-Events zählte Meg Ryan.



Im Fokus des Film Festivals, das einer Initiative des Doha Film Institute folgt, stehen Filme, die von jungen Juroren in mehreren Altersklassen zwischen acht und 21 Jahren ausgezeichnet werden. „Ajyal“ ist arabisch und steht für „Generationen“. Mit dem Festival soll eine fröhliche und gemeinschaftliche Umgebung für einen generationsübergreifenden cineastischen Austausch geschaffen werden.



Magic Sky setzte für die Überdachung des Ajyal Youth Film Festivals einen Polygonschirm in der maximalen Aufbauvariante mit 36 Meter Durchmesser ein, der innerhalb von sieben Stunden aufgebaut wurde.

Magic Sky Schirmsysteme GmbH

