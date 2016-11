Die meisten Deutschen würden am liebsten in Hamburg wohnen

Klarer Sieger der aktuellen Studie unter 1.146 Männern und Frauen ist die Hansestadt Hamburg mit 22,5 Prozent der Stimmen. Der Hafen, die Alster, der Michel und nun ja endlich auch die Elbphilharmonie sorgen durch alle Altersgruppen hinweg für Begehrlichkeiten, doch am beliebtesten ist der Wohnort bei den 18-30-jährigen Frauen (24,3 %).



Frankfurt am Main und Stuttgart abgeschlagen



Auf Platz 2 des Rankings landet München mit 16,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Perle aus dem Süden lockt mit ihrer Nähe zu vielen Seen und den zahlreichen Bergen vor allem die Männer (18,3 %) und die Befragten über 46 Jahren (18,9 %) als Wohnort an.



Berlin liegt mit 11,1 Prozent schon ziemlich abgeschlagen auf Platz 3 der beliebtesten Städte zum wohnen. In die Bundeshauptstadt zieht es noch am ehesten die Menschen über 46 Jahren (12,1 %).



Etwas anders sieht es bei der Stadt Köln auf Platz 4 aus. Die Hochburg des Karnevals kommt zwar insgesamt nur auf 8,5 Prozent der Stimmen, liegt aber vor allem bei den 18-30-jährigen Männern (16,1 %) als Wohnort sehr hoch im Kurs und bei diesem Klientel sogar noch vor Berlin und München.



Ein überraschend hohes Ergebnis erzielt auch Heidelberg, als erste Stadt des Rankings mit weniger als 1 Million Einwohnern, mit 8,4 Prozent auf Platz 5 – hier würden besonders die älteren Männer (12,4 %) gerne dauerhaft leben.



Die weiteren Platzierungen der Top 10: Freiburg ( 6,6 %), Dresden (5,8 %), Leipzig (4,8 %), Düsseldorf (4,5 %), Frankfurt am Main (3,9 %).



Das Marktforschungsinstitut mafo.de befragte im Zeitraum vom 15.11. bis 21.11.2016 in seinem online mafoBus repräsentativ 1.146 Personen.









