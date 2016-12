Klare Sache: mafis Produktneuheit "Carving Check I" überzeugt mit geradlinigem Design

Schnörkellos, ehrlich, unaufgeregt: mafis Produktneuheit „Carving Check I“ überzeugt im klassischen Design. Die regelmäßige Gitterstruktur des Naturholzbodens kommt dabei keineswegs langweilig daher - der natürlichste aller Werkstoffe macht jeden Boden zu einem Unikat. Das geradlinige Design fokussiert dabei den Blick auf das Wesentliche: Carving Check I ist eine Hommage an das Holz; die Gestaltungsweise achtet die natürliche Struktur des Materials. Die regelmäßige Anordnung von Quadraten ergibt zusammen ein abwechslungsreiches Gesamtbild. Gleichzeitig strahlt diese Bodenneuheit eine behagliche Gediegenheit und Ruhe aus. Die Maserung des Holzes schattiert jedes einzelne der Quadrate in unterschiedlichen Farbtönen, gemeinsam aber sind sie in der gleichen natürlichen Farbfamilie beheimatet.



Die Dielen sind im symmetrischen Drei-Schicht-Aufbau konstruiert. Durch die längsgerichtete Mikrofase ist eine endlose Verlegung möglich. Das Design kann dabei von Diele zu Diele übergehen, ohne unterbrochen zu werden. Mit Carving Check I hat mafi eine Bodeninnovation geschaffen, die in bemerkenswerter Weise eine Symbiose aus Natur und Technologie eingeht. Erhältlich ist die Parkettinnovation in den Basisausführungen Eiche Country, Eiche Vulcano und Eiche Vulcano Medium. Das verwendete Eichenholz ist insbesondere dank seiner natürlichen Oberflächenveredelung nicht nur ausgesprochen wohngesund, sondern auch sehr widerstandsfähig. Carving Check I eignet sich insofern sowohl für private als auch für öffentliche Anwendungsfelder.

Mafi Holzverarbeitungs Ges.m.b.H.

mafi ist eine familiengeführte Manufaktur für Naturholzböden aus Schneegattern in Oberösterreich. Unter Verwendung von 100% natürlichen Materialien, die frei von Giftstoffen und mit rein natürlichen Ölen veredelt werden, entstehen bei mafi einzigartige Holzfußböden in verschiedenen Farben, Strukturen und Veredelungen. mafi verantwortet und kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette der Holzböden vom Stamm bis zur Diele, produziert ausschließlich in Österreich und fertigt auftragsbezogen nach individuellen Kundenwünschen. 100% Transparenz made in Austria.

