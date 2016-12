Eine Etage, ein Appartement, ein Wohntraum: mafis Projekt AP92 in Kiew

Kiew, Hauptstadt der Ukraine, kontrastreiche Weltmetropole in der prachtvolle Kirchen, Kathedralen und Klöster auf sozialistische Architektur treffen und ein Kulturzentrum deren Bürgermeister über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt ist – Boxweltmeister Vitali Klitschko. Inmitten der Innenstadt befindet sich in einem der obersten Stockwerke eines Hochhauses ein Traumappartement mit rund 720 m² Gesamtfläche. Die außergewöhnliche Wohnung erstreckt sich über die gesamte Etage und ist allseits von einem großzügigen Balkon umgeben. Mit 630 m² sind auf einem Großteil des Bodens mafi EICHE Astrein Breitdielen verlegt. Der oberösterreichische Spezialist für hochwertige Naturholzböden vertraute in der Realisierung und Betreuung des Projekts auf seinen zertifizierten Partner vor Ort: den Fachhändler Listelli aus Kiew.



Die im Kiewer Stadtappartement verlegten Dielen haben allesamt eine Länge von fünf Metern bei einer Breite von 30 Zentimetern. Diese Maße sind dank des mafi-typischen, symmetrischen Drei-Schicht-Aufbaus extrem formstabil und können sogar auf Fußbodenheizungen verlegt werden. Die Eichendielen sind ast- und splintfrei, jedoch mit Flader. Kleiner Punktäste sind ebenso mögliche wie leichte Spannungsrisse. Mit der Beibehaltung der natürlichen Maserungen und Strukturen unterstreicht mafi die Einzigartigkeit jeder Diele. EICHE Astrein ist gebürstet, geölt und angesichts der Nut-Feder-Verbindung endlos zu verlegen.



Diese natürlichen Breitdielen machen jeden Boden zu einem Unikat: Im Stadtappartement in Kiew fügt er sich nahtlos in einen reduzierten Einrichtungsstil ein. Vom ukrainischen Architektenteam Zasutsky Architects realisiert, dominieren sanfte, helle Farben das Interieur-Design. Die mafi Dielen in extrem weiß geölter Ausführung veredeln dieses elegante Raumkonzept. EICHE Astrein ist in der Breite variabel – mehrere unterschiedliche Formate stehen zur Wahl. Ein gewisser Reiz wohnt den verschiedenartigen Maßen inne, da breite Dielen manchmal erst neben schmalen ihr tatsächliches Potential entfalten.



Für das Projekt AP92 in der Hauptstadt der Ukraine verzichten die Interieur-Designer weitestgehend auf optische Begrenzungen und lassen abseits von Konventionen ein offenes Raumkonzept entstehen, das begeistert. Die hellen EICHE Astrein Breitdielen von mafi schaffen dabei Raum zum Atmen und etablieren in den Räumlichkeiten auf diese Weise eine beispiellose Weitläufigkeit. In nahezu astfreier Sortierung wirkt die natürliche Maserung homogen und kräftig. Weiß geölt, kommen die Dielen so zurückhaltend wie wirkungsvoll daher und bilden damit die ideale Basis für helle, lichtdurchflutete Raumkonzepte.

