Beim Hausarzt wie zuhause fühlen: mafi stattet Praxis aus

Klinisch rein, aber dennoch der Natur verbunden und zwar authentisch - dieser Spagat gelingt dem in Salzburg niedergelassenen Mediziner Dr. Bernhard Lindner auf ausgesprochen eindrucksvolle Weise. Sein Rezept in diesem Fall: Tiger EICHE CC, eine Produktinnovation von mafi, dem oberösterreichischen Spezialisten für Naturholzböden. Wo sonst könnte eine wohngesunde, regenerationsfähige Atmosphäre wichtiger sein, als in den Räumlichkeiten eines Arztes? Dieser Verantwortung hat sich Dr. Lindner im besonderen Maß verschrieben. Für die Ausstattung seiner Praxis hat er deshalb auf mafi vertraut und mit dem naturgeölten Boden „Tiger EICHE CC“ ein gleichsam natürliches wie außergewöhnliches Ambiente geschaffen. Die Brauntöne des Eichenholzes werden gekonnt in das weiß gehaltene Grundkonzept der Praxis integriert. Als Brückenschlag fungiert die farbliche Verkittung – in diesem Fall in grau umgesetzt, aber der Variantenreichtum ist so vielseitig, wie das Holz, das dafür verarbeitet wird. Extravaganz, Strapazierfähigkeit und ein einzigartiges Oberflächenbild, dank gerissener Streifenoptik: Hier gleicht kein Boden dem anderen.



In der Ausstattung von Arztpraxen kann mafi auf weitreichende Erfahrungen und Referenzen zurückblicken. Die nachgewiesene Kompetenz im Handwerk, die Innovationskraft in der Gestaltung sowie das Verständnis für die Bedeutung natürlicher Materialien haben den Allgemeinmediziner Dr. Bernhard Lindner dazu bewogen, auf die familiengeführte Manufaktur zu vertrauen. Auf 45 m² schmückt die gebürstete Tiger EICHE CC den Boden seiner Räumlichkeiten. Passend zu seinem Raumkonzept, hat er sich für die graue Kittfarbe entschieden. Die charakteristische Vielfalt an Farboptionen - CC steht für Custom Color, also Farbe nach Kundenwunsch - erlaubt es mafis Kunden verschiedene kreative und in sich abgestimmte Konzepte zu verwirklichen. Diese entfalten ihre Strahlkraft in privaten Wohnräumen, aber auch im Objektbereich, z.B. in der Gastronomie, in Hotels, Geschäften oder eben Arztpraxen.



Vor allem für die Verarbeitung in öffentlichen Räumen eignet sich das thermobehandelte Eichenholz – es ist ausgesprochen robust und einfach zu pflegen. Die hohe Oberflächenqualität macht den Boden widerstandsfähig, auch gegen starke Beanspruchungen, wie das Verrücken von Stühlen. Die Ölung lässt das Holz natürlich atmen, reguliert die Luftfeuchtigkeit und wirkt sich so positiv auf das Raumklima aus. Die Patienten von Herrn Dr. Lindner nehmen das wahr. Der typische Geruch von Desinfektionsmitteln in Arztpraxen wird spürbar reduziert und vom angenehmen Holzduft verdrängt. Die empfohlene Reinigung und Pflege mit der speziellen mafi Holzbodenseife hat zudem eine antibakterielle und antiseptische Wirkung. Gerade deshalb vertrauen viele Ärzte bei der Ausstattung ihrer Räumlichkeiten auf die Naturholzböden der oberösterreichischen Experten. Holz ist nicht nur ein besonders wohngesunder Bodenbelag, es kann auch ein wahrer Blickfang sein: Tiger EICHE CC besticht durch innovative Farbkompositionen, die mit den markanten Rissen deutliche Akzente setzen, ohne dabei unharmonisch zu wirken. Die Individualisierung des Parkettbodens durch das lebendige Farbspiel der Dielen schafft ein einmaliges Erlebnis – Dr. Bernhard Lindner, sein Praxisteam und eine Vielzahl an Patienten wissen das zu schätzen.

Mafi Holzverarbeitungs Ges.m.b.H.

mafi ist eine familiengeführte Manufaktur für Naturholzböden aus Schneegattern in Oberösterreich. Unter Verwendung von 100% natürlichen Materialien, die frei von Giftstoffen und mit rein natürlichen Ölen veredelt werden, entstehen bei mafi einzigartige Holzfußböden in verschiedenen Farben, Strukturen und Veredelungen. mafi verantwortet und kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette der Holzböden vom Stamm bis zur Diele, produziert ausschließlich in Österreich und fertigt auftragsbezogen nach individuellen Kundenwünschen. 100% Transparenz made in Austria.