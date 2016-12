machtfit und Freeletics kooperieren im Gesundheitsmanagement

machtfit GmbH gewinnt Freeletics als Fitnesspartner! Über die machtfit Gesundheitsplattform können machtfit-Kunden nun auch das Fitnessangebot von Freeletics nutzen und den Freeletics Coach vergünstigt erhalten.



Freeletics ist eines der weltweit größten Sport- und Lifestyleunternehmen. Das junge Münchner Startup bietet neben intensiven Workouts ohne großen Equipment-Bedarf ein personalisiertes Trainingserlebnis für jedes Fitnesslevel und jede Präferenz. Über die jeweiligen Apps (Freeletics Bodyweight, Running, Gym und Nutrition) stellt der virtuelle „Coach“ einen auf den Nutzer maßgeschneiderten Trainingsplan mit persönlichen Zielen und Wünschen zusammen. Mit weltweit über 12 Millionen Nutzern gehört Freeletics zu den beliebtesten Fitness-Apps der Welt. Die Kooperation von machtfit mit Freeletics ermöglicht nun auch den derzeit über 70.000 Nutzern der betrieblichen Gesundheitsmanagement-Plattform machtfit den Zugriff auf Freeletics.



„Wir erreichen zusammen mit machtfit erstmals den wachsenden Markt des betrieblichen Gesundheitsmanagements und freuen uns nun darauf, einer neuen Zielgruppe dabei zu helfen, sich sowohl physisch als auch mental stets weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass der Freeletics Coach viele machtfit Kunden dabei unterstützen wird ein aktiveres und erfüllteres Leben zu führen“ so John Hein, Head of Communications and Business Development bei Freeletics.



Die machtfit GmbH arbeitet bundesweit mit mehr als 4.000 Gesundheitspartnern zusammen. Immer mehr Anbieter stellen dabei auch digitale Gesundheitslösungen wie Apps oder Online-Coachings zur Verfügung. „Wir freuen uns, unseren zahlreichen Nutzern mit Freeletics eine der bekanntesten und beliebtesten Fitness Apps anzubieten. Gut gemachte digitale Gesundheitslösungen werden in Zukunft immer stärker Einzug in die Gesundheitsförderung halten, ob im privaten oder beruflichen Raum. Das spüren wir auch bei unseren Nutzern und bauen unser Angebot daher kontinuierlich aus. Das Freeletics so positiv von unseren Nutzern aufgenommen wird zeigt uns, dass wir hier den richtigen Weg gehen“ kommentiert Philippe Bopp, Geschäftsführer von machtfit, die neue Kooperation.



Zu den derzeit über 100 Firmenkunden der machtfit GmbH gehören u.a. die DB Vertrieb GmbH, Vattenfall Europe AG und die TOTAL Deutschland GmbH. Mitarbeiter dieser Unternehmen haben über die machtfit-Plattform die bundesweite Auswahl an Gesundheitskursen.

