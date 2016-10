M7 Real Estate schließt Zukäufe mit einem Volumen von über 28 Mio. Euro für den M7 EREIP III Fonds ab

M7 Real Estate (M7), ein auf den europäischen Markt spezialisierter Investor und Asset Manager, hat für seinen Investmentfonds M7 European Real Estate Investment Partners III (M7 EREIP III) fünf weitere Zukäufe aus verschiedenen Asset-Klassen abgeschlossen.



So wurden in Bad Homburg nördlich von Frankfurt die Bürogebäude „Kubikon“ und „La Strada“ erworben. Das „Kubikon“ in der Norsk-Data-Straße 1 wurde 1991 fertig gestellt und bietet gut 10.500 qm Bürofläche und knapp 2.500 qm Lagerfläche. Das 1992 errichtete „La Strada“ in der Norsk-Data-Straße 3 umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 9.600 qm, davon etwa 8.400 qm Büro-, 1.100 qm Lager und 100 qm Gastronomiefläche. Der Kaufpreis für beide Objekte betrug zusammen 12,77 Mio. Euro. CR Investment Management als Transaction Manager und Hatfield Philips International als Loan Servicer waren auf Verkäuferseite tätig. Der Eigentümer wurde beim Verkauf anwaltlich von Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB beraten. Die NAI apollo group ist als Makler aktiv gewesen.



Im Gewerbegebiet von Garbsen, unweit der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover, sind im Bauboulevard 2-5 drei Einzelhandels- und eine Büroimmobilie erworben worden. Die nahezu vollvermieteten Gebäude aus dem Jahr 2003 haben zusammen rund 8.300 qm Mietfläche und werden unter anderem von KFC, Multipolster, DriveClean und TÜV Nord genutzt. Die WALT beträgt circa neun Jahre. Der Kaufpreis lag bei 7,8 Mio. Euro. Colliers war beim Ankauf beratend tätig.



Im fränkischen Würzburg wurde der Erwerb eines Fachmarktzentrums in der Nürnberger Straße 86 abgeschlossen. Das Mitte der 1980er Jahre und 2004 sanierte Objekt weist eine Gesamtmietfläche von circa 3.100 qm auf, die vollständig belegt ist. Mieter sind unter anderem Reno, Takko und L&L. Estama war exklusiv mit der Vermarktung durch den Eigentümer beauftragt.



Im Gewerbegebiet „Biberweg“ in Troisdorf an der Stadtgrenze zu Köln hat M7 zudem eine Gewerbehalle mit knapp 6.800 qm Lagerfläche gekauft. Sie verfügt über je sechs Rampen und ebenerdige Tore und ist an UPS sowie Varian Medical Systems vermietet. Zur Liegenschaft, bei deren Vermittlung WM Wirtz & Müller Immobilien aktiv war, gehören 88 Stellplätze.



Der M7 EREIP III verfolgt eine Value-Add-Strategie mit Fokus auf Einzelhandels-, Büro- und Multi-Tenant-Immobilien im Industrial-Segment, die sowohl kontinuierliche Einnahmen als auch Potential beim Asset Management aufweisen. Zielmärkte sind Deutschland und die Niederlande.



Der Fonds weist nun ein Portfolio von 65 Immobilien in Deutschland und den Niederlanden mit zusammen rund 491.000 qm auf.

Über die M7 Real Estate Germany GmbH

M7 Real Estate ist ein paneuropäischer Investor und Asset Manager im Bereich Multi-Let-Immobilien mit mehr als 100 Mitarbeitern und Niederlassungen in Großbritannien, Kroatien, Dänemark, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Portugal, Polen, der Slowakei, Ungarn und Tschechien. 2009 gegründet und im Besitz der Senior-Manager des Unternehmens, betreut M7 derzeit ein Portfolio von rund 475 Immobilien mit zusammen 3,25 Mio. qm Fläche und einem Kapitalwert von circa 2 Mrd. Euro. Zu den Joint-Venture-Partnern gehören Oaktree Capital Management, Starwood Capital, H.I.G Capital, Goldman Sachs International und M&G Investments. Weitere Informationen über das Unternehmen finden sich unter www.m7re.de.







