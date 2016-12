Farbenspiel mit Vintagecharakter

Zarte Farbnuancen in Mokka, Umbra und Taubenblau. Die Acetat-Fassungen der A 10 Kollektion überzeugen in der Kombination aus soften Farben und hochwertiger Verarbeitung.



Besonders schmeichelhafte Nuancen Vintage Blau, Vintage Braun und Vintage Grau setzen stilvolle Akzente. Eine klare Formensprache zeichnet die Modelle aus: das klassische Pantodesign unterstreicht die zurückhaltende Eleganz der transparenten Brillen.



Aus der ganzen Acetatplatte gefräst und mit filigraner Vernietung versehen, steht die A 10 Kollektion für die sorgfältige Handarbeit von Lunor. Für den perfekten Glanz werden die Modelle über mehrere Tage aufwendig poliert und abschließend in der Manufaktur auf Hochglanz gebracht.













Lunor AG

Die Lunor AG ist unter Brillenkennern als Qualitätshersteller bekannt. Understatement prägt dabei nicht nur das Design der Marke, sondern ist unausgesprochenes Leitbild des Unternehmens. Als hochspezialisierte Brillenmanufaktur mit großer Reichweite produziert Lunor seit 25 Jahren Vintage-Brillen "made in Germany", die international geschätzt werden. Stars wie Daniel Craig, Johnny Depp, Meg Ryan und Uma Thurman lassen sich gerne mit Lunor blicken.



Weltweite Bekanntheit erlangte die Marke 2011 durch die erhöhte Medien- Aufmerksamkeit um den verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs. Dessen randlose Brille, die er 14 Jahre lang ausnahmslos trug, stammte aus dem Hause Lunor und wurde vom Nischenmodell zum Kultobjekt.



Zur Kollektion gehören antik anmutende Metallfassungen, Titan-Gestelle, Sonnenbrillen sowie eine große Bandbreite an Acetat-Fassungen im Retro-Design. Von der ersten Skizze bis zur abschließenden Handpolitur sind pro Fassung ca. 200 Arbeitsschritte nötig - eine Detailliebe, die sich lohnt und weltweit Früchte trägt. Lunor ist in knapp 40 Ländern erhältlich. Zu den umsatzstärksten Märkten gehören neben Deutschland die USA, Südkorea, Frankreich und Japan. Nähere Infos finden Sie unter www.lunor.com oder unter den angegebenen Kontaktdaten.

