Ultra Schick. Ultra Luxus. Ultra Reich

Ein Haus, ein Pferd, ein Boot. Ein Fuhrpark für unterschiedlichste Gemüts- und Wetterlagen. Die Urlaubsvilla auf Mallorca und das Penthouse in New York sind ebenfalls im Portfolio? Na dann… warum nicht noch eine schicke Residenz auf den Seychellen? Denn wer will schon immer dasselbe erleben. Außerdem sollte man seinen Freunden und der Familie ab und an mal etwas anderes bieten. Ach ja, auch das Design muss überzeugen: Mit der avantgardistischen Architektur des mehrfach preisgekrönten Architekten Richard Hywell Evans lässt sich sicher gut punkten. Für das eigene Wohlgefühl ist bei all der Bewunderung dann gleich mitgesorgt. Da gerät die traumhafte Umgebung der Seychellen fast zur Nebensache. Schade, eigentlich... Denn man befindet sich auf der Insel der Glückseligkeit, Felicité.



Jede der Zil Pasyon Residenzen mit ihren 3-5 Schlafzimmern befindet sich auf einem großzügigen Privatareal (2.500-7.000 m²). In traumhafter Umgebung und mit sensationellem Ausblick. Da findet sich garantiert ein Lieblingsspot, von dem aus man die Inselwelt in Ruhe auf sich wirken lassen kann. Schließlich ist man an einem der schönsten Flecken der Erde! Fast nur einen Steinwurf entfernt befindet sich das Schnorchelparadies des Iles Cocos National Marine Park. Wer mal raus will, kann kurz nach Praslin and La Digue schippern, die für ihre Schönheit berühmten Inseln, mit denen die eigene ein goldenes Dreieck bildet. Lebensqualität, Service? Selbstverständlich hat man Personal. Klar, der Kühlschrank ist gefüllt, nicht nur bei der Anreise.



Derzeit befinden sich nur 14 der Villen mit einer Größe zwischen 600 und 1.200 m² auf dem Markt, zu haben ab 4,5 Millionen Euro. Und so schnell kommen auf den Seychellen garantiert auch keine weiteren dieser hochkarätigen Domizile hinzu. http://zilpasyon.com



Ab dem 1. Oktober 2016 wird das PR-Team der Münchner Agentur Lueers/Partner die Zil Pasyon Residences betreuen. Somit ist eine kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im deutschsprachigen Raum Europas gewährleistet. Die seit Dezember 2003 bestehende Agentur betreut die Pressearbeit exklusiver Luxusresorts und Spas aus dem Premiumsegment. Zu ihren Kunden gehören unter anderem die Six Senses Hotels Resorts & Spas, die mit ihren zahlreichen Resorts und Spas in den unterschiedlichsten Regionen der Welt vertreten sind, die international tätige Hotelgruppe JA Resorts & Hotels mit Hauptsitz in Dubai, das Mountain Hideaway Graseck mit dem GAP Prevent Gesundheitszentrum in Garmisch sowie das Farol Hotel in Portugal und die Hotelbuchungsplattform ByHours.com.

