Designed für Glückseligkeit: Die ultra exklusiven Zil Pasyon Residences

Schon das Design der luxuriösen Privatresidenzen überzeugt: Die avantgardistische Architektur des mehrfach preisgekrönten Architekten Richard Hywell Evans (Studio RHE) fügt sich perfekt in die Granitformation der Seychelleninsel Felicité ein. Nicht umsonst bedeutet das „Insel der Glückseligkeit“. Die Ausblicke, die Lage, die Umgebung. So mancher möchte vor Freude weinen.



Denn jede der Zil Pasyon Residenzen mit ihren 3-5 Schlafzimmern befindet sich auf einem großzügigen Privatareal (2.500-7.000 m²). In traumhafter Umgebung und mit sensationellem Ausblick. Da findet sich garantiert ein Lieblingsspot, von dem aus man die Inselwelt in Ruhe auf sich wirken lassen kann. Schließlich ist man an einem der schönsten Flecken der Erde! Fast nur einen Steinwurf entfernt befindet sich das Schnorchelparadies des Iles Cocos National Marine Park. Wer mal raus will, kann auch kurz nach Praslin und La Digue schippern, die für ihre Schönheit berühmten Inseln, mit denen die eigene ein goldenes Dreieck bildet. Lebensqualität, Service? Selbstverständlich hat man Personal. Klar, der Kühlschrank wird auf Wunsch gefüllt, nicht nur bei der Anreise, die entweder per Boot oder Helikopter erfolgen kann.



Derzeit befinden sich nur 14 der Villen mit einer Größe zwischen 600 und 1.200 m² auf dem Markt, zu haben ab 4,5 Millionen Euro. Und so schnell kommen auf den Seychellen garantiert auch keine weiteren dieser hochkarätigen Domizile hinzu. http://zilpasyon.com

