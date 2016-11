Großes Schloss

Kunst und Kaufen, zwei Dinge die eng zusammenhängen und doch weit auseinander zu liegen scheinen. An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit tritt Albrecht Dürer als einer der ersten Kunst-Unternehmer auf. Die Moden des Kunstmarktes zeigen sich über die Jahrhunderte in Übermalungen oder Umdeutungen von Themen. Die Frage nach Original, Kopie und Fälschung stellt sich immer wieder. Große Spekulationsblasen wie die Tulpomania des 17. Jahrhunderts verbinden Kunst- und Geldmarkt.



Das 20. Jahrhundert stellt dann alle Traditionen auf den Kopf. Marcel Duchamp erklärt Industrieware zur Kunst, Andy Warhol und die Vertreter der Pop Art nehmen Supermarktprodukte in ihre Bilder auf. Und auch das Verhalten von Menschen beim Einkauf wird nicht nur in Rudolf Holtappels Fotoserie Menschen im Warenhaus beobachtet. Wenn Gerhard Richter auf seinem Gemälde Mutter und Tochter Brigitte Bardot mit ihrer Mutter beim Shoppen zu zeigen scheint, verbindet sich hier das Thema des Einkaufens mit dem teuersten Maler des aktuellen Kunstmarktes.



Die 1960er Jahre versuchten mit neuen Formen wie Multiples und Auflagendrucken Barrieren abzubauen und mit der Forderung „Kunst für alle" die Verbindung von Kunst und Leben herzustellen. Doch wird die Schere immer größer, der Kunstmarkt explodiert seit Jahren und auch die Finanzkrise konnte diesem Phänomen nichts anhaben. Dass Kunst die „teuerste Luxusware unseres Kulturkreises" (Piroschka Dossi) geworden ist, daran reiben sich auch die Künstler. Kritische Positionen gibt es außerdem zum allgemeinen Konsumverhalten und auch das Geld, das Zahlungsmittel für Kunst und Luxus, wird Teil der Werke oder Träger der Bilder.



Die breit angelegte Ausstellung, die Arbeiten vom 15. Jahrhundert bis heute, vom Kupferstich bis zur Videoinstallation, vereint, beleuchtet nun erstmals in dieser Form das weite Feld, das Kunst und Einkauf verbindet.



Ein umfangreicher Katalog wird die Präsentation begleiten: Let’s buy it!



Finding the Unexpected



Sam Shaw



60 Jahre Fotografie



21. Mai bis 17. September 2017



Mit dem New Yorker Fotografen Sam Shaw (1912 bis 1999) stellt die LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen erneut einen der großen Bildfinder des 20. Jahrhunderts vor. Seine oft spontanen Motive haben Weltruhm erlangt und schrieben Fotografiegeschichte. Die Aufnahme von Marilyn Monroe aus „Das verflixte siebte Jahr" mit dem hochfliegenden Plisseerock ist das vielleicht am häufigsten reproduzierte Bild des 20. Jahrhunderts.



Sam Shaw begann seine Karriere als Fotojournalist, er lieferte zahlreiche Titelbilder für Magazine wie Life oder Look. Seine Porträts der Stars in Hollywood, der Künstler und Intellektuellen seiner Zeit bestimmen bis heute unser Bildgedächtnis. Der Film war das große Vorbild für seine Aufnahmen. So finden sich vielfach ungewöhnliche Blickwinkel, die an Kameraeinstellungen für Filmsequenzen erinnern.



In Zusammenarbeit mit den Shaw Family Archives New York ist in Oberhausen eine umfängliche Retrospektive mit etwa 230 Schwarzweißfotografien zu sehen. Neben den Klassikern sind Themenschwerpunkte aus seinem 60-jährigen Schaffen herausgearbeitet zu Bereichen wie Verbrechen, Sport, Porträt oder Film.



Mordillo



The very optimistic pessimist



24. September 2017 bis 7. Januar 2018



Wer kennt sie nicht, die wortlosen Knollennasen, die so viel mit ihrer Mimik, Gestik und Interaktion mit ihrem Umfeld zu erzählen wissen. Guillermo Mordillo, 1932 in Buenos Aires geborener Zeichner, setzt diesen Kosmos seit den 1950er Jahren ins Bild. Dabei sind die Themen weit gefächert und reichen von Menschen und ihren kleinen Besonderheiten über die Liebe, Tiere oder Fußball bis zu politischen Motiven. Nicht vordergründig und doch schnell erfassbar laden seine meist kleinen und gedrungenen Figuren zum Schmunzeln ein und lassen ebenso oft einen tieferen inhaltlichen Sinn erkennen.



Über 100 seiner wohlgehüteten und selten gezeigten Originale sind in der Ausstellung vereint und geben Einblick in das Werk eines der großen, international tätigen Zeichners unserer Zeit. Ergänzt durch hochwertige Druckgrafik und eine umfassende Darstellung der Biografie Mordillos, der sich selber als „very optimistic pessimist" bezeichnet, ist erstmals seit 25 Jahren wieder in einem deutschen Museum eine umfangreiche Präsentation seiner Arbeiten zu sehen.



Kleines Schloss



GLÜCK UND WUNSCH



50 Jahre Malschule



15. Januar bis 5. März 2017



Als Experiment startete in der LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen, die damals noch Städtische Galerie Oberhausen hieß, „Die Malschule für Kinder und Jugendliche". Mit 25 Teilnehmenden fing am 16. Februar 1967 alles an.



Viele Generationen sind seitdem in der Malschule ein- und ausgegangen. Aktuell sind es mehr als 150 Kinder und Jugendliche, die schöpferisch, fantasievoll und selbständig gestalterisch arbeiten. Vom Bleistift bis zur Ölfarbe, von der Schere bis zum Draht, von der Digitalkamera bis zum Layoutprogramm: Pädagoginnen und Pädagogen, Künstler und Designer begleiten die insgesamt 17 Kurse in der Malschule auf der Grevenstraße und in den Schulen unterschiedlicher Stadtteile Oberhausens.



Beim Museumsbesuch in der LUDWIGGALERIE finden Malschülerinnen und Malschüler gemeinsam immer wieder neue Anregungen und Ideen für die eigene Kreativität.



Und so feiert die Städtische Malschule ihren 50. Geburtstag nun mit einer bunten Ausstellung in der Panoramagalerie und im Kabinett der LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen. Malschülerinnen und Malschüler von 4 bis 23 Jahre zeigen ihre Arbeiten zum Thema „Glück" und „Wunsch". Sie haben gezeichnet, gemalt, gedruckt, geprägt, collagiert und geformt. Traumstadt, Krone, Zauberstab, Muffins, Donuts und Pralinen. Glückspilze und Glückskekse, Schornsteinfeger und Einhörner.



Die Geburtstagsfeier wird abgerundet durch eine digitale Zeitreise in alte Kinderbild-Welten sowie ein großes Mitmach-Programm für Kindergarten, Schule und Familien am Wochenende. Es gibt umfangreiche Workshops zu unterschiedlichen künstlerischen Arbeitstechniken, Geburtstagsgeschichten, Mitmach-Musik und eine Kinder-Kunst-Versteigerung. Kleine und große Menschen sind herzlich eingeladen zum kostenfreien Mitmachen im Kinder-Atelier!



Die Ausstellung mit Kinder-Atelier und Katalog wird gefördert von der Stiftung „Kultur und Bildung" der Sparkasse Oberhausen, der Energieversorgung Oberhausen AG und dem Lions Club Oberhausen.



SHOP!



Wie es uns gefällt



Der Arbeitskreis Oberhausener Künstler stellt aus



12. März bis 18. Juni 2017 im Kleinen Schloss



In Anlehnung an die Ausstellung im Haupthaus thematisiert der Arbeitskreis Oberhausener Künstler in diesem Jahr das Spannungsfeld von Kunst und Kunstvermarktung, Konsum und Kommerz.



Es erwartet Sie ein außergewöhnlicher inhaltlicher Diskurs über verschiedene Kunstsparten hinweg: Malerei, Assemblage, Lichtkunst, Installation und Objektkunst, Videoprojektion, Fotografie, Visuelle Poesie und Lesung, bis hin zu Performance und Tanz, der die Besucher auffordert, vom reinen Betrachter selbst zum Kunstschaffenden zu werden.



Der Kunstverein zu Gast in der LUDWIGGALERIE



Andrea Küster



25. Juni bis 24. September 2017

