Lotus Travel Service mit neuen Ayurveda-Resorts in Südindien

Die jahrhundertealte Heilkunst Ayurveda ist längst in den westlichen Kulturkreis vorgedrungen und findet dort mehr und mehr Zuspruch. Denn anders als in der angestammten Schulmedizin gilt es in der ayurvedischen Lehre nicht nur, den Körper zu heilen, sondern auch Geist und Seele in die Balance zu bringen. Ideal für eine authentische Ayurveda-Kur ist Südindien, das nicht nur als Wiegestätte des Ayurveda gilt, sondern auch in den kalten mitteleuropäischen Wintermonaten mit warmen Temperaturen und paradiesischer Natur lockt. Passend dazu offeriert der Münchner Asien- und Ayurvedaspezialist Lotus Travel Service gleich drei neue Schmuckstücke in seinem umfangreichen Ayurveda-Portfolio: Das „Sitaram Ayurveda Beach Retreat“, das „The Oceano – The Authentic Ayurvedic Retreat“ und das „Abad Turtle Beach Resort“ verfügen über höchste Servicestandards und langjährige Erfahrung und verknüpfen zugleich tradiertes Wissen mit modernsten Methoden. Eine achttägige „Ayurveda-Entspannungs-Kur“ im The Oceano beispielsweise ist bei Lotus ab 1.381 Euro inklusive Flug buchbar.



Das The Oceano – The Authentic Ayurvedic Retreat thront majestätisch auf einer Klippe nahe des Pilgerortes Varkala und bietet einen beeindruckenden Blick über den Indischen Ozean. Die 26 Zimmer des familiär geführten Refugiums verteilen sich auf fünf Gebäude, verbunden durch hölzerne Stege und Arkadengänge mit bunt bemalten Säulen. Das Herzstück des 12.000 Quadratmeter-Resorts bildet das Ayurveda-Zentrum „Garden of Ayurveda“ mit sechs Behandlungsräumen, traditionellen Dampf- und Kräuterbädern, einer Apotheke sowie einer Yoga-Halle und -Terrasse mit Meeresblick. Ein erfahrenes, traditionsbewusstes Ärzte- und Therapeutenteam betreut jeden Gast individuell und erstellt ein persönliches Kurprogramm, das neben traditionellen Treatments der Panchakarma-Kur auch einen fein abgestimmten Ernährungsplan, Yoga- und Meditationsübungen und Kochworkshops beinhaltet. Die achttägige „Ayurveda-Entspannungs-Kur“ inklusive Flug ab München, Frankfurt oder Berlin gibt es ab 1.381 Euro pro Person im Standard-Plus-Doppelzimmer.



Höchster Komfort und individuelle Betreuung erwartet Gäste auch im Abad Turtle Beach Resort, das inmitten einer exotischer Gartenanlage nahe des goldfarbenen Marari Beach liegt. Die 29 Cottage-Zimmer und -Villen sind aus Naturmaterialien erbaut und verteilen sich harmonisch über das Resort. Das mit dem Green Leaf Award ausgezeichnete Ayurveda-Zentrum bietet Gästen traditionelle Ayurveda-Behandlungen in harmonischer Atmosphäre. Dabei stehen den Kurenden vier Behandlungsräume, Dampf- und Kräuterbäder sowie eine Yoga-Halle zur Verfügung. Die Ayurveda-Kur beinhaltet alle klassischen Bestandteile einer Panchakarma-Reinigungs- und -Verjüngungskur. Neben vielfältigen Massagen sowie Heilanwendungen umfasst das Programm auch Yoga-Einheiten und ein individuelles ayurvedisches Ernährungskonzept. Die achttägige „Ayurveda-Entspannungs-Kur“ kann ab 1.783 Euro pro Person inklusive Flug ab München, Frankfurt oder Berlin gebucht werden.



Gerade einmal 20 Gäste gleichzeitig begrüßt das Sitaram Ayurveda Beach Retreat an der südindischen Malabar-Küste und garantiert damit eine intensive Betreuung jedes Kurenden. Das Ayurveda-Zentrum des Sitaram steht unter Leitung von Dr. Vignesh Devraj, dessen Familie seit über 90 Jahren Ayurveda praktiziert und bereits 1921 das mehrfach ausgezeichnete „Sitaram Ayurveda Pharmacy & Hospital“ gründete. So ist auch das behagliche Retreat selbst als Ayurveda-Hospital zertifiziert. Das maßgeschneiderte Kurprogramm beinhaltet neben den traditionellen Treatments der Panchakarma-Kur einen individualisierten vegetarischen Ernährungsplan sowie Yoga- und spezielle Lach-Yoga-Übungen, die positives Denken fördern sollen. Muße und Erholung finden Gäste auf verschiedenen Ausflügen in die Region und während entspannter Stunden in den üppigen Gärten der Anlage, auf der sich 18 großzügige, puristisch-zurückhaltend eingerichtete Cottage-Zimmer befinden. Die 15-tägige „Reinigungs- und Verjüngungskur“ von Lotus Travel Service kostet ab 2.901 Euro pro Person im Cottage inklusive Flug ab München, Frankfurt oder Berlin.

