LonMark® Schulungsstätten mit Angeboten für Anfänger und Fortgeschrittene

Im Jahr 2017 bieten die zertifizierten Schulungsstätten der LonMark® Deutschland wieder ein umfangreiches Qualifizierungsprogramm rund um die LON® Technologie an. Im Zentrum steht dabei der Basiskurs „Automatisieren mit LON“. Dessen Absolventen erhalten ein LonMark Deutschland Zertifikat als Fachmann bzw. Fachfrau und das internationale Zertifikat als „LonMark Certified Professional“. Unternehmen, die diese Fachleute beschäftigen, können sich bei LonMark Deutschland als Fachbetrieb eintragen lassen. Eine Übersicht über die Schulungsangebote, zu denen auch weiterführende Kurse gehören, bietet die Website www.lonmark.de der LonMark Deutschland.



Ziel des Qualifizierungsprogramms der LonMark ist es, die Qualität der Ausführung von LON-Projekten zu sichern. Dazu hat LonMark den Zertifikatskurs „Automatisieren mit LON“ entwickelt. Dieser herstellerneutrale Kurs wird von den LonMark zertifizierten Schulungsstätten angeboten.



In 40 Unterrichtsstunden vermittelt der Kurs die Grundlagen der LON-Technologie. Etwa die Hälfte des Unterrichts ist besteht aus Praxisarbeit im Ausbildungslabor. So wird sichergestellt, dass die Teilnehmer nicht nur Theorie lernen, sondern das Gelernte auch praktisch anwenden können.



Grundlage des Kurses Zertifikatskurs ist das „LON Installationshandbuch” der LonMark Deutschland.



Vorkenntnisse sind nicht zwingend. Allerdings sind berufliche Vorbildungen in den Bereichen Elektrotechnik oder Heizung, Kühlung, Lüftung vorteilhaft.



LonMark Deutschland zertifizierte/r Fachfrau/Fachmann – LonMark Certified Professional



Der Zertifikatskurs wird mit einer praktischen und theoretischen Prüfung abgeschlossen. Die erfolgreichen Absolventen erhalten das Zertifikat als „ LonMark Deutschland zertifizierte Fachfrau/Fachmann“. Da die theoretischen Elemente der Prüfung der Prüfung von LonMark International zum Certified Professional entsprechen, kann mit der Prüfung auch dieses internationale Zertifikat erworben werden.



LonMark Deutschland eingetragener Fachbetrieb



Das Zertifikat als Fachfrau/-mann ist der Nachweis über eine systematische, firmen- und produktunabhängige Qualifikation für das Automatisieren mit LON. Ein Unternehmen, das eine oder mehrere zertifizierte Fachpersonen beschäftigt, kann sich bei LonMark Deutschland als „LonMark Deutschland Fachbetrieb“ eintragen lassen. Der Antrag zur Eintragung ist sehr einfach. Auf der Website (http://www.lonmark.de/ueber-lonmark/eintragung-als-fachbetrieb/) der LonMark Deutschland steht ein Onlineformular bereit, das die Daten zum Fachbetrieb und zum Zertifikat der Fachleute abfragt. Werden die Voraussetzungen erfüllt, erhält der Fachbetrieb eine entsprechende Nachricht über die Eintragung. Die Eintragung ist kostenlos und solang gültig, wie die Voraussetzungen – Beschäftigung einer Fachperson – erfüllt werden.



Über LON



Die LON Technologie – mit ANSI/EIA-709.x und EIA-852 standardisiert sowie als EN14908 in das europäische und als ISO/IEC14908 in das internationale Normenwerk übernommen – ermöglicht den neutralen Informationsaustausch zwischen Anlagen und Geräten von verschiedensten Herstellern und unabhängig von den Anwendungen. Die LON Technologie ermöglicht somit eine einheitliche Betrachtung der unterschiedlichsten Anwendungen und das Ausnutzen von Synergieeffekten zwischen diesen.

LonMark Deutschland e.V.

LonMark Deutschland e.V. versteht sich als Interessenvereinigung aller Anwender und Entwickler rund um LON im deutschsprachigen Raum. Ziele sind die Durchsetzung der LON Technologie in der Automatisierungs-, Gebäude-, Gastronomie-, Prozess- und Umwelttechnik, der Informationsaustausch über Produkte und Entwicklungen, gemeinsames Marketing und Interessenvertretung

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren