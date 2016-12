Die 16. Französische Filmwoche Berlin ist eröffnet!

Bei feierlicher Stimmung ist gestern vor 550 Gästen die 16. Französische Filmwoche Berlin eröffnet worden. Zur umjubelten Deutschlandpremiere des Biopics JACQUES – ENTDECKER DER OZEANE kamen auch Hauptdarsteller Lambert Wilson und Regisseur Jérôme Salle, um ihren Film, in dem auch Audrey Tautou und Pierre Niney zu sehen sind, dem deutschen Publikum zu präsentieren. Als Ehrengast ließ sich auch Jan Cousteau, die Schwiegertochter von Jacques Cousteau und Witwe von Philippe Cousteau, dieses Ereignis nicht entgehen.



Viele prominenten Film- und Kulturschaffende kamen zur Eröffnung, darunter die Schauspieler Dominic Raacke, Martina Gedeck, Werner Dähn und Stefano Cassetti, Regisseur Detlev Buck und viele andere mehr.



Die Moderatorin des Abends, Dorothée Haffner, Journalistin und Moderatorin des deutsch-französischen Kulturkanals ARTE, begrüßte zunächst den Französischen Botschafter, seine Exzellenz Philippe Etienne auf der Bühne. Er freute sich, wieder bei der Eröffnung des Festivals dabei zu sein und hieß das geladene Publikum willkommen. Auch die Botschaftsrätin für Kultur, Catherine Briat und Emilie Boucheteil (Attachée für Film und Medien) begrüßten die Gäste. Zudem präsentierte sich das Filmteam, Regisseur Jérôme Salle, Hauptdarsteller Lambert Wilson, Produzent Marc Missionier und auch Jacques Cousteaus Schwiegertochter Jan Cousteau, um das Wort an das erwartungsvolle Publikum zu richten.



Beim anschließenden Empfang heizte Schauspieler Lars Eidinger den Gästen mit seinem eigenem DJ-Set ein und sorgte dafür, dass das Filmteam zusammen mit den Gästen den gelungenen Auftakt in eine Woche voller französischem Flair und zahlreichen cineastischen Highlights bis spät in die Nacht feierte.



DCM bringt den Film JACQUES – ENTDECKER DER OZEANE am 8. Dezember 2016 in die deutschen Kinos.



Heute Abend um 18.00 Uhr feiert das Biopic MARIE CURIE in Anwesenheit von Regisseurin Marie Noëlle und Schauspieler Sabin Tambrea Berlinpremiere im Cinema Paris, gefolgt von der Tragikomödie DIE FEINE GESELLSCHAFT um 20.30 Uhr mit Juliette Binoche als Hauptdarstellerin, in Anwesenheit des Regisseurs Bruno Dumont.



Die Französische Filmwoche Berlin ist eine Initiative des Institut français Deutschland in Zusammenarbeit mit UniFrance

Mit freundlicher Unterstützung von:

Deutsch-Französisches Jugendwerk, Yorck Kinogruppe, Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V., ARTE, AG Kino – Gilde e.V., Cinéfête, Centre Français de Berlin / City Kino Wedding, Vertretung der Regierung von Québec, Schweizerische Botschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Vertretung der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Clermont-Ferrand International Short Film Festival, Around the world in 14 films

Audi City Berlin, Sofitel Berlin Kurfürstendamm, Ligne Roset, Air France, Lillet, Shan Rahimkhan, Galeries Lafayette, Chérie Chocolat

Tagesspiegel, Tip Berlin, Zitty, Festiwelt, Revolver – Zeitschrift für Film, critic.de, Radio France Internationale, Exberliner



*Hinten: Dorothée Haffner (ARTE Moderatorin), Philippe Etienne (Botschafter Frankreich), Jean-Paul Salomé (Präsident Unifrance), Regisseur Jérôme Salle, Jan Cousteau (Schwiegertochter von Jacques Cousteau), Fritz Niemeyer (Schwiegersohn von Jan Cousteau), Hauptdarsteller Lambert Wilson, Emilie Boucheteil (Attachée für Film und Medien – Leiterin des Büro für Film und Medien), Catherine Briat (Botschaftsrätin für Kultur, Bildung und Hochschulwesen an der Französischen Botschaft Berlin), Christian Bräuer (Yorck Kinos), Marc Missionier (Produzent von JACQUES)



Vorne: Joel Brandeis, Dario Suter und Marc Schmidheiny, die Geschäftsführer von DCM









